Caos parcheggi, raffica di sanzioni 

Polemica sulla raffica di multe alle auto dei dipendenti del Brotzu parcheggiate male nell’area interna all’ospedale. Immediata la dura presa di posizione della Uil che chiede al Prefetto di annullarle. «Non bastando il grave disagio psicofisico, professionale ed economico che attanaglia i lavoratori per i turni massacranti, ora anziché i premi, fioccano a “tradimento” persino una valanga di multe», scrive la Uil secondo cui «sono stati colpiti lavoratori in turno e i pazienti impegnati nei controlli sanitari». Il sindacato sottolinea inoltre come il blitz dei vigili («che hanno fatto solo il loro lavoro») è scattato dietro una precisa segnalazione «colpendo un’inerme platea di soggetti fragili o impegnati con caparbietà, anche se i meno pagati della Sardegna, per garantire una qualificata assistenza sanitaria». Da qui la richiesta al Prefetto di «annullare queste multe foriere di un deleterio incremento del già elevato stress lavorativo».

