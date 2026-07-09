Caos parcheggi, il Consiglio si spacca 

Trovare un posto auto nel centro storico di Monserrato è ormai una caccia al tesoro quotidiana che logora i nervi dei residenti. Colpa anche delle strade che strette faticano a contenere il flusso di veicoli di una città moderna e dinamica. Una frustrazione diffusa, che riaccende ciclicamente il dibattito politico sulle soluzioni da adottare.

La proposta

Dall’opposizione, la proposta punta sulla logica della sosta di periferia combinata con la mobilità sostenibile. Valentina Picciau e Andrea Zucca, del Gruppo Consiliare Pauli Monserrato - La Svolta, guardano oltre i confini del nucleo antico: «Se è vero che la conformazione del centro storico, caratterizzato da vie strette, limita storicamente i posti auto – spiegano –, noi proporremo di istituire un sistema di parcheggi di scambio collegati al centro cittadino tramite navette dedicate. Magari utilizzando l’area dell’ex città mercato, uno spazio ampio che potrebbe essere convertito in un hub strategico di sosta».

L’assessore

La replica della giunta non si fa attendere e poggia sui cantieri appena avviati e sulle pianificazioni urbanistiche in corso. L’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Nonnoi, annuncia una boccata d'ossigeno per il quartiere: «Il 3 luglio sono ripartiti i lavori in via Monte Marganai che sarà il polmone del centro storico. Diamo 45 parcheggi più un’area giochi. Questi interventi – aggiunge Nonnoi - daranno sicurezza anche per le ambulanze che spesso si trovano a passare in strade troppo strette con auto in entrambi i lati».

Il sindaco

A tracciare il bilancio complessivo è il sindaco Tomaso Locci, che rivendica una netta discontinuità con il passato: «A differenza della politica attuata dalla precedente amministrazione, non abbiamo fatto altro che creare nuovi parcheggi. Avendo un centro storico così importante, non è pensabile eliminare così tanti posti auto come accadeva dieci anni fa prima della nostra entrata in Comune». Locci elenca i numeri: «Abbiamo realizzato 15 stalli a fianco al mercato in via del Redentore e i futuri 100 di fronte al cimitero per il nuovo plesso commerciale. Tutte le nostre opere comprendono l’eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione di soste. È un problema storico – sottolinea - che stiamo risolvendo con la pratica, anche cercando di acquisire vecchi immobili vicino al centro per demolirli e ricavarne parcheggi».

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