Caos parcheggi, il centro scoppia 

C’è un dato che anticipa e, forse, spiega il problema: l’incasso di 216 mila euro nel 2022 (rilevazione Siope- Banca Italia) per “proventi da parcheggi custoditi e parchimetri” a fronte dei 60 -50 mila euro degli anni precedenti. Al netto di qualche versamento da parte della società di gestione del servizio registrato nel periodo successivo, gli oristanesi nell’anno appena trascorso hanno occupato per più giorni e per più tempo i parcheggi a pagamento. Inevitabile dal momento che parcheggi gratis, se non si arriva alle 7, non se ne trovano «sono sempre tutti occupati» dice una signora che per arrivare da Massama a Oristano si muove un’ora prima per timbrare il cartellino.

I dati

«Il problema esiste, mi sembra evidente che servirebbe un censimento della situazione; dopo il Covid ci sono state variazioni legate al maggior spazio concesso ai bar e ristoranti che ha comportato anche l’utilizzo delle aree riservate alla sosta per sistemare tavolini e gazebo – spiega l’assessore al Traffico Ivano Cuccu - Dobbiamo comunque tenere conto del contratto con il gestore». In città le strisce blu sono 1.314, 540 nelle strutture di via Verdi e via Carducci, 270 in quella di via Mariano IV con un incasso annuale da parte del Comune di circa 91 mila euro considerato un utilizzo medio dei parcheggi a pagamento intorno al 55 per cento. Utilizzo medio, quindi, perché i 270 stalli blu di via Mariano IV «sono quasi sempre vuoti», confermano al bar di via Mariano. Non funziona, finché non riaprirà il mercato di via Mazzini e le due strade non saranno nuovamente collegate, la situazione potrebbe restare tale.

La norma

La regola, confermata da numerose sentenze, impone l’alternanza delle strisce blu e delle bianche ma nessuna pronuncia ha mai chiarito quale debba essere il rapporto tra aree a pagamento e aree di parcheggi gratis. Questo è compito del Comune. «Se ne può parlare solo con la nuova gara d’appalto una volta giunto a scadenza il contratto in atto», precisa l’assessore Ivano Cuccu. Pochi parcheggi gratis, tanti a pagamento ma che in piena crisi come quella che la città sta vivendo incidono nei bilanci familiari. «Capisco e bisognerà tenerne conto», conferma l’assessore.