Caos parcheggi attorno al mercato chiuso 

Tre quarti dell’anello interno, via Cocco Ortu, via Tiziano e via Pacinotti, sono stati liberati dalle transenne venerdì pomeriggio. Una parte, via Bacaredda, è invece ancora chiusa per consentire ai mezzi della ditta del trasloco di completare le operazioni in vista del 18 marzo. Sui 170 parcheggi attorno al mercato di San Benedetto, oltre un centinaio sono tornati a disposizione di residenti della zona e cagliaritani. Lo saranno per pochi giorni, forse settimane, finché l’impresa non entrerà (dopo il trasferimento delle nuove cabine dell’Enel) al vecchio mercato per cominciare i lavori di riqualificazione. Da quel momento, tutto l’anello interno tornerà a essere transennato e i parcheggi off limits.

Disagi

«Un problema che si potrebbe limitare», dice Raffaele Onnis, consigliere comunale dei Riformatori che ha presentato un’interrogazione sul tema. Come? «Attraverso una gestione ponderata del cantiere», spiega Onnis. «Gli spazi dell’anello esterno sono immensi, se l’impresa non avesse necessità di cantiere tutti e i quattro i lati contemporaneamente, di volta in volta si potrebbero liberare parcheggi». Per il momento questa ipotesi non è prevista perché sull’anello esterno si faranno degli scavi e quello spazio occorre all’impresa anche per lo spostamento dei mezzi in manovra, per i materiali etc., ma «si potrà comunque valutare la possibilità di aprire di volta in volta un lato se questo non contrasta con le esigenze dell’impresa che deve effettuare i lavori e non incide negativamente sui tempi dei lavori stessi», spiega l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis.

Via Sant’Alenixedda

Una premessa è doverosa per ora solleva il problema: «Sono stato tra i primi tra i banchi di Palazzo Bacaredda a sostenere la necessità della riqualificazione totale del mercato», dice Onnis, «ma ho sempre espresso dubbi sulla sottrazione dei parcheggi dell’anello interno. Dubbi, che adesso «diventano un problema reale per i residenti della zona, soprattutto quelli che hanno il pass Zona B che, senza i parcheggi dell’anello interno, non hanno nessuna alternativa», gratuita, «alla sosta». Questo perché, aggiunge Onnis, «i nuovi parcheggi tracciati nella parte finale in via Sant’Alenixedda, circa una cinquantina, sono molto distanti dalle abitazioni attorno al mercato. E neppure sono in grado di compensare il disagio i nuovi posti auto in struttura», 172 stalli del parcheggio Nazzari, accanto al mercato provvisorio, «che saranno riservati alla sosta a pagamento», aggiunge. Non solo. «Il disagio che deriva dalla soppressione dei parcheggi dell’anello interno si ripercuoterà anche sul tessuto commerciale e sul mercato immobiliare della zona», dice ancora.

Il Comune

L’amministrazione, dal canto suo, fin dalla scorsa estate, appena insediata, ha sempre lavorato al piano parcheggi (insieme a un piano per la viabilità e di trasporto pubblico) per garantire a residenti e non la disponibilità di un numero di posti pari, o superiore, a quelli che, inevitabilmente, con i lavori si sarebbero persi. E, tra gli stalli tracciati in strada (via Sant’Alenixedda, Cao di San Marco, il parcheggio sotterraneo Nazzari), l’amministrazione ha recuperato praticamente 300 parcheggi, contro i poco più di 200 che erano presenti attorno al mercato (nei due anelli). «Per i residenti», spiega l’assessore Marcialsis, stiamo predisponendo», d’intesa con Parkar, «la possibilità che possano utilizzare i parcheggi dell’anello esterno, gratuitamente, nel fine settimana». Cioè, quelli (a pagamento) che fino a una settimana fa servivano per i clienti del mercato, ora potranno essere utilizzati (per la durata dei lavori) dai residenti con pass Zona B. ( ma. mad. )

