Caos orari a scuola, genitori furiosi 

Che l’accorpamento degli istituti scolastici non fosse cosa gradita, era chiaro fin da subito, ma forse nessuno si aspettava i primi problemi già dopo poche settimane dal suono della prima campanella.

Tra orari modificati e comunicazioni assenti, è caos nell’istituto comprensivo Maria Lai, uno dei fiori all’occhiello dei poli di istruzione cittadini, che è stato accorpato all’istituto comprensivo Porcu- Satta, perdendo così autonomia e dirigente scolastica.

Gli orari

I primi a protestare la settimana la settimana scorsa, per i cambi di orario senza preavviso, sono stati i genitori degli alunni della primaria di via Firenze che per il avevano portato via i bimbi da scuola prima dell’ora di uscita.Stessa cosa hanno fatto mercoledì i genitori delle classi di via Regina Margherita, più o meno per lo stesso motivo. A spiegare la faccenda sono le rappresentanti di classe della 2B, Cinzia Angelotti e Giulia Guaita: «Gran parte dei genitori mercoledì ha portato via i bambini da scuola alle 13,20 e non alle 13,50 come previsto dal nuovo orario. Questo perché il dirigente non ha nessuna intenzione di incontrarsi e confrontarsi con le famiglie». Molti genitori, «hanno inviato mail e pec dove si chiedeva un colloquio sena ottenere nessuna risposta». In pratica, aggiungono le due mamme, «l’orario approvato è stato modificato senza prima rendere noto nulla e le 28 ore previste nel piano formativo sono state ridotte a 27 per le classi prima, seconda e terza e da 30 a 29 per le quarte e le quinte. Un’ora in meno nell’orario totale, che equivarrà a un’ora in meno nelle discipline didattiche previste nel piano di studi. Quale di queste discipline sarà penalizzata? Ancora oggi non lo sappiamo».

I disagi per le famiglie

Altro problema riguarda poi la questione di chi ha più figli nello stesso istituto e che contava sulla stabilità dell’orario e che adesso «si trova costretto a dover riorganizzare la propria vita familiare e lavorativa. Capiamo le criticità che sono emerse ma è un nostro diritto avere un confronto. L’accorpamento in questo modo sta solo creando disagi e incertezze». E concludono: «Ci chiediamo il perché di questa chiusura totale da parte della dirigenza e della segreteria. È così che si risolvono i problemi? La stessa situazione si è verificata la settimana scorsa anche in via Firenze a dimostrazione di come il malcontento sia generale».

L’attesa all’esterno

E ieri mattina a scaldare gli animi ci si è messa anche la questione del cancello. A quanto pare l’accesso alla scuola sarà garantito soltanto alle 8,20, alle 13,20 e alle 13,50. Nell’attesa quindi i genitori sono costretti a stare fuori ad aspettare i figli, ingombrando la strada e creando disagi. «Ci è stato detto che alcuni di noi sono entrati senza autorizzazione in altri orari, cosa che non abbiamo mai fatto. Siamo entrati nel cortile della scuola, ma altro modo non abbiamo per prendere i bambini», concludono le rappresentanti.

Dal dirigente scolastico, il cui telefono squilla a vuoto, per ora non arrivano repliche.

