«Caos Oncologico, servono risposte»  

«Siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo all’ospedale oncologico riguardo agli interventi di chirurgia senologica, con una lista d’attesa di 70 giorni dalla diagnosi, che invece richiederebbe interventi immediati, mirati e risolutivi. E desta profonda perplessità la “soluzione” prospettata dai vertici aziendali dell’Azienda Brotzu, resa nota dall’assessore Doria, che prevede un dirottamento dell’attività chirurgica ricostruttiva verso altre strutture aziendali al di fuori del Businco».

I chirurghi

Con una nota firmata dal presidente nazionale Marco Scatizzi, l’Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), interviene sulla drammatica situazione dell’Oncologico e sulle strategie che si stanno mettendo in campo per invertire la rotta, chiede «un intervento deciso dell’assessorato e dell’Arnas mirato sia a risolvere le croniche criticità strutturali e organizzative del Businco, sia a mettere in atto misure straordinarie, previste e finanziate ma largamente inutilizzate in ambito regionale, per dare risposte celeri alle pazienti sarde in attesa di essere operate di tumore al seno». Per questo – poiché l’obiettivo è per tutti la tutela della salute delle pazienti – i medici ricordano di essere a disposizione «per offrire un contributo tecnico-scientifico utile alla risoluzione dei problemi».

Il percorso

Sottolineano i chirurghi: «Prendiamo atto con soddisfazione delle parole dell’assessore sull’importanza della ricostruzione mammaria contestualmente all’intervento di mastectomia, che all’ospedale Oncologico viene effettuata nella maggioranza dei casi». E aggiungono: «Per le ricostruzioni in due tempi e le revisioni protesiche non si può non guardare con favore a un percorso “ad hoc”. Ma “ad hoc” per chi? Se, come ci si auspica, le beneficiarie devono essere le pazienti, il percorso più lineare ed efficace dovrebbe essere quello di consentire loro il completamento della cura chirurgica in tempi ragionevoli al Businco, da 40 anni punto di riferimento in Sardegna per la chirurgia senologica, in cui operano i chirurghi senologici con specifiche competenze e la casistica operatoria adeguata alla complessità della chirurgia ricostruttiva mammaria». Inoltre – spiegano – anche sospendendo questi interventi all’Oncologico, non ci sarebbero vantaggi in termini di riduzione delle liste d’attesa per i tumori, perché la ricostruzione in due tempi è una quota minima sul totale degli interventi».