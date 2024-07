Caos Olbia, dipendenti ancora senza stipendio 

Olbia. Nel caos Olbia irrompe Alessandro Nuccilli. Alla vigilia della sentenza della Lega Nazionale Dilettanti sull’ammissione alla Serie D, attesa oggi, il nome del chiacchierato imprenditore romano, noto per accostarsi alle società in difficoltà economica salvo poi far saltare tutto, circola nell’ambiente come quello dell’investitore che avrebbe anticipato per la proprietà svizzera il denaro necessario a pagare gli stipendi dei dipendenti sportivi.

Dal momento che i bonifici sarebbero partiti il 10 luglio, entro la scadenza, e che ieri sera nessuno dei destinatari, giocatori e membri dello staff tecnico dell’Olbia (per non parlare degli amministrativi e dei consulenti), aveva i soldi sul conto, l’allarme è scattato forte in Gallura, dove i tifosi temono il peggio. Dall’altra parte, emerge la storiella dei bonifici partiti da un conto corrente estero e che dovrebbero essere visibili nei prossimi giorni, ma se le contabili presentate alla Lnd al momento dell’iscrizione al campionato dai massimi dirigenti dell’Olbia (il presidente Guido Surace e l’avvocato Benno Räber del board di SwissPro), dovessero mai avere problemi, i bianchi rischierebbero grosso. Intanto, iscrizione e fideiussione per 52.500 euro totali, le avrebbero pagate di tasca Surace e Räber. Ed è già qualcosa, perché senza questo passaggio sarebbe impossibile presentare qualsivoglia ricorso (entro le 14 del 22).

