Caos notifiche, Poste sotto accusa 

Non solo uffici pubblici sguarniti di personale sino al 90 per cento, ma addirittura carabinieri costretti a fare il lavoro dei “postini” perché Poste Italiane non riesce a consegnare regolarmente atti di citazione. L’allarme sui ritardi ora diventa una vera emergenza. Il problema notifiche degli atti giudiziari del Tribunale di Nuoro, che rischia di portare alla paralisi la giustizia di tutta la provincia, lanciato dal presidente Mauro Pusceddu dopo un vertice col prefetto Giancarlo Dionisi e la procuratrice Patrizia Castaldini, arriva sino al Parlamento con un’interrogazione presentata dal deputato Pietro Pittalis. L’esponente di Forza Italia chiede al ministro della Giustizia Carlo Nordio «se sia conoscenza delle ragioni che hanno portato alla situazione di paralisi dell’attività dell’Unep di Nuoro, rimasto attualmente con una copertura di circa l’87 per cento e le misure che intende adottare» mentre il presidente del Tribunale, Pusceddu, accende un faro anche sull’inefficienza di Poste, che lavora in regime monopolistico definito «anacronistico» che non dà garanzie a un servizio essenziale.

Scelte politiche

Il presidente del Tribunale è chiaro sul come si sia arrivati a questa situazione, con l’ufficio notifiche che negli ultimi cinque anni ha perso 8 funzionari. «Quando da un ufficio viene fatto trasferire il novanta per cento del personale senza sostituirlo per destinazioni in uffici anche più piccoli che hanno già il triplo o il quadruplo del personale o è una scelta politica o una cosa fatta senza pensare. Non so cosa sia peggio». Una situazione che ha aggravato di tantissimo lo stato delle udienze. I dati dell’ultima settimana nel Tribunale di Nuoro parlano di quasi cento udienze rinviate per mancata notifica dei processi penali.

Monopolio inefficente

Per Pusceddu un’inefficienza dovuta non solo alle carenze dell’Unep, ma anche a inefficienza altrui. Situazione che non si è più disposti a tollerare. «Quando le Poste dicono che una persona è irreperibile o sconosciuta dicono al giudice una cosa precisa, un fatto che noi dobbiamo prendere per vero. Cosa dobbiamo pensare - sottolinea - se il giorno dopo invece va un carabiniere a fare la notifica e miracolosamente l’irreperibile riappare? Cosa dobbiamo pensare se succede sempre? Occorre pensare modelli gestionali nuovi. Se Poste Italiane non è in grado si cerchino altri competitor». Le proposte? «Non spetta a me dire che Amazon deve fare le notifiche, o se si può pensare alle notifiche a gettone o destinare i lavoratori di pubblica utilità. Non spetta a noi magistrati cambiare le leggi. Ma forse dobbiamo interrogarci se questo monopolio di Poste oltre che essere efficiente non sia per caso anacronistico».

Caso Unep

«Sui funzionari penso che sia assurdo che esistano graduatorie aperte presso altre pubbliche amministrazioni e che non possano essere destinate al ministero della Giustizia. E non mi interessa se queste graduatorie siano regionali. È pensabile oggi questa rigidità? In un contesto nel quale per decadi la giustizia si è avvalsa di giudici onorari perché tanta rigidità per il resto del personale amministrativo? Anche questo è un problema di politica giudiziaria». Anche gli avvocati, che mesi fa avevano lanciato l’allarme sull’Unep e i ritardi di Poste, hanno annunciato una mobilitazione. «Li comprendo - afferma Pusceddu - siamo nella stessa barca. A noi come a loro spetta spiegare al cittadino perché non possiamo tenere udienza. Spero solo che individuino modi di protesta congrui e che non sbaglino bersaglio. Nè io nè la Corte di appello possiamo bandire concorsi. Facciamo quello che possiamo».

