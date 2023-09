Caos nomine, a scuola senza prof 

Le lezioni sono iniziate da una decina di giorni, ma in molte scuole cagliaritane continuano ad esserci problemi strutturali, deficit d’organico per il completamento degli orari e mancano le ultime nomine nel sostegno.

Le carenze d’organico

«In generale, per quanto riguarda il conferimento delle immissioni in ruolo, abbiamo avuto le solite difficoltà legate all’algoritmo» spiega Francesca D’Agostino, responsabile provinciale della Cgil Scuola, «servirebbe cambiare questo sistema che causa una mera di errori e genera ricorsi, rettifiche e che, anche ora a fine settembre, ci fa trovare nella situazione che numerose cattedre dovranno essere gestite dalle scuole perché di fatto sono ancora scoperte». Difficile avere dei numeri certi sulle scoperture. «Il 25 per cento del personale è precario», ribadisce la sindacalista, «ma si tratta di una stima per approssimazione, perché non abbiamo avuto l’informazione precisa che invece dovrebbe esserci data obbligatoriamente».

Il fronte del sostegno

Anche sul fronte del sostegno agli alunni con piani didattici personalizzati, a lezioni già iniziate, c’è ancora qualche carenza. «Siamo messi malissimo», sottolinea la rappresentante della Cgil, «l’Università mette a disposizione pochi posti nei tirocini formativi attivi (Tfa) per il sostegno, col risultato che alla fine mancano i docenti. Per quanto riguarda l’assistenza, invece, sono i collaboratori scolastici sono insufficienti e i comuni e la provincia, che devono nominare personale specializzato, non sempre provvedono. Carenze che poi si riflettono sugli alunni e sui dirigenti che, in questo caso, non hanno alcuna responsabilità». La Flc Cgil fa sapere che, in altre regioni, come la Sicilia e le Puglia, negli anni si è aumentato il numero dei posti del Tfa per la specializzazione sul sostegno rispettivamente del 421,94 per cento e del 500 per cento, mentre in Sardegna solamente del 187,50 per cento.

Definizione a giorni

«Non abbiamo ancora i dati di molte scuole, ma è vero che ogni anno, col sistema dell’algoritmo, qualche problema si crea», ammette Vanni Mameli, dirigente del Liceo “Euclide” e responsabile provinciale dell’Associazione presidi italiani (Api), «La situazione è pressoché definita: stiamo aspettando solo spezzoni di cattedre, non cattedre complete. Il sostegno è pressoché completato e, se manca ancora qualcosa, si tratta appunto di ore. Sino a sei ore si possono essere definite anche direttamente dagli istituti, ma sappiamo che prossimamente ci sarà una nuova chiamata». Il referente dei presidi del capoluogo e della provincia chiarisce che quest’anno gli intoppi sono stati contenuti. «Siamo partiti abbastanza regolarmente», ribadisce, «gli educatori sono arrivati con qualche giorno di ritardo, ma anche quelli ora sono tutti al lavoro ed è stata conservata la continuità con i ragazzi che seguivano». E sul fronte dell’agibilità e della sicurezza degli istituti? «Qualche problema è stato risolto», conclude Mameli, «altri sono in via di soluzione». Insomma, lentamente - e non senza difficoltà - anche quest’anno la grande macchina della scuola si è messa in moto.

