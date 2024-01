Caos nelle spiagge, Solinas promette: «Faremo da soli» 

Christian Solinas la pensa come Aldo Salaris. Sulle concessioni demaniali scadute il 31 dicembre, è Roma che deve indicare la strada. Tuttavia, né il presidente della Regione né l’assessore all’Urbanistica resteranno a guardare a lungo. Anzi: «In assenza di comunicazioni da parte del Governo, la Giunta regionale è pronta ad approvare un programma temporale delle macroattività finalizzate all’affidamento delle concessioni».

La posizione di Solinas e Salaris è arrivata con l’ultimo comunicato stampa del 2023, mentre gli operatori di tutta l’Isola cercavano di capire se ci fossero i margini per tenere aperti a Capodanno i bar e i ristoranti sul mare, come poi hanno fatto. Ma la nota della Giunta è servita soprattutto per far accendere i fari sulle autorizzazioni strettamente balneari. Quelle estive. Considerando che la scadenza delle concessioni è un nodo nazionale da anni, c’è il rischio concreto che la stagione 2024 subisca un tracollo, in assenza di servizi nei litorali. «Nella prima fase procederemo con le mappature, nella seconda determineremo i criteri per l’assegnazione delle concessioni, sulla base dei decreti attuativi che il Governo emanerà sull’argomento». Seguirà «la valutazione e delle proposte e l’assegnazione degli spazi», ha concluso Solinas.

