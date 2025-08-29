Caos monopattini, pericoli e proteste 

Passano contromano, sbucano dagli incroci a tutta velocità, sfrecciano sui marciapiedi rischiando di travolgere i pedoni. È caos monopattini in città dove monta la protesta: «Servono regole precise e controlli perché così non si può andare avanti», è il coro quasi unanime.

Allarme

Pochi giorni fa una donna che attraversava la strada sulle strisce per poco non è stata messa sotto da un ragazzino sul monopattino che proveniva contromano da via Volta. Ma è solo uno dei tanti casi segnalati ogni giorno. A utilizzarli sono quasi sempre giovani, spessi minorenni, incuranti dei pericoli per se stessi e per gli altri utenti della strada, alla faccia delle lezioni di educazione stradale nelle scuole incentrate proprio sul corretto utilizzo dei monopattini. Le regole non vengono comunque rispettate, il casco non lo usa quasi nessuno e sul mezzo spesso si sale anche tre alla volta.

Il tour del pericolo

Basta farsi un piccolo giro in città per rendersi conto della situazione. Partendo da via Turati ecco subito arrivare un monopattino in contromano che svolta verso viale Colombo e percorre a tutta velocità i marciapiedi e pazienza se in almeno tre occasioni rischia di mettere sotto, nell’ordine, un bambino, un cane e un’anziana. Qualche metro più avanti in via Bonaria un monopattino abbandonato sul marciapiede a impedire il passaggio. In via Porcu, ce ne sono addirittura due che arrivano contromano da piazza del Mercato percorrendo in senso vietato via Umberto: eppure le premesse erano buone perché almeno indossavano il casco.

Le proteste

«L’altro giorno ho fatto notare a un ragazzino che sul marciapiede non doveva passare» racconta un residente Aldo Scanu, «la risposta? “Io passo dove voglio”. Non solo non rispettano le regole ma sono anche arroganti. Ci vogliono controlli e multe. Passano contromano e persino con il semaforo rosso». Non solo, «sotto casa li lasciano negli spazi dove noi sistemiamo la spazzatura e siamo costretti a spostarli per poter mettere i bidoni. Li buttano a destra e a sinistra senza mettersi alcun problema».Poco più avanti seduto su una panchina in piazza Azuni Tonio Murgia aggiunge: «Sono indisciplinati e non rispettano nessuna regola. Prima di tutto dovrebbero avere il casco e invece non lo indossa quasi nessuno. Arrivano da ogni parte a tutta velocità tanto che te li trovi all’improvviso davanti».

«Più controlli»

«Servono controlli più rigidi e regole ferree», dice Mimmo Romeo, «se venissero multati forse non continuerebbero a fare quello che fanno».I problemi aumentano ovviamente nel periodo estivo quando, complice il caldo e le belle giornate, sono più numerose le persone che prendono i monopattini sia quelli messi a disposizione delle ditte nell’ambito del piano comunale, sia quelli di proprietà privata.

«Ovunque regna l’anarchia più completa» dice ancora una residente Silvia Frau, «erano state indicate strade e zone dove non potevano passare con i monopattini e invece li vedi girare tranquillamente anche in viale Maconi, di notte, a luci spente».

RIPRODUZIONE RISERVATA