Caos metro, scontro sui lavori 

Stavolta la protesta arriva dal Palazzo. Una presa di posizione robusta e netta, che raccoglie e fa proprie la rabbia e la frustrazione di una città alle prese da oltre tre anni con i cantieri delle metropolitana leggera che paralizzano il traffico e mandano ai matti i cagliaritani. Stop ai ritardi con i lavori della metropolitana e subito la riapertura della tratta Gottardo-Repubblica (fino a San Saturnino) chiusa da oltre due anni mezzo per i lavori sul raddoppio dei binari (terminati almeno un anno fa): questo in sintesi il documento illustrato da Pierluigi Mannino (capogruppo di FdI) e votato all’unanimità dal Consiglio. Nel mirino di Palazzo Bacaredda finisce «l’Arst che, prima per un motivo, poi per un altro, senza però mai indicarne uno», a volte la burocrazia, altre ancora questioni tecniche, «tiene in scacco una città», dice Mannino.

Presa di posizione

«Servono chiarezza e una presa di posizione forte di tutto il Consiglio», dice ancora il consigliere di minoranza. «La città ha il diritto di sapere quando ripartirà il servizio fermo da oltre due anni e mezzo», uno stop per lavori che ha contribuito a ingolfare la viabilità con i bus sostitutivi messi in campo dall’azienda regionale trasporti, «e ha il diritto di sapere quando finiranno i lavori della tratta Repubblica-Matteotti», aggiunge. «Concordo», esordisce il sindaco nel suo discorso all’aula. «Per una ragione o per un’altra, sembra che non si riesca a capire quando finiranno i lavori. Stiamo discutendo con l’azienda, ma un fatto è certo: basta ritardi, il servizio deve riprendere prima dell’inizio del prossimo anno scolastico», a settembre, quindi, aggiunge il sindaco.

Paradosso

Nelle scorse settimane negli uffici comunali (della viabilità) circolava un’indiscrezione. Dicevano che Arst avesse chiesto al Comune la possibilità di entrare in via Roma e cominciare i lavori nella corsia centrale, adesso, quando ancora le opere in viale Diaz, in piazza Madre Teresa di Calcutta e in viale Cimitero devono essere ancora ultimate. Sembrava impossibile: un altro cantiere aperto, quella corsa chiusa e i bus di Ctm e Arst a condividere lo stesso traffico delle auto.

Risultato: la viabilità sarebbe stata ancora una volta messa in crisi. Invece «abbiamo discusso anche l’altro giorno con Arst perché c’era la richiesta di impegnare la corsia di via Roma», conferma Massimo Zedda. Il Comune ha detto no e, in sostanza, ha chiarito che non se ne parla finché tutti gli altri cantieri della metro oggi aperti non saranno chiusi. Perché altrimenti «occuperemo la corsia di via Roma per chissà quanto tempo per i lavori, senza poterla utilizzare né per i bus né per la metro», spiega il sindaco.

Le soluzioni allo studio

Non sarà adesso, né verosimilmente (se va bene) prima dell’autunno. Ma, insomma, prima o poi Arst in via Roma dovrà arrivare. E in quel momento bisognerà avere un piano per gestire la viabilità degli autobus, per esempio. Cioè, dove farli passare mentre si svolgeranno i lavori. E dove, quando arriverà davvero la metropolitana. «Stiamo ragionando con l’Autorità portuale per capire se sia possibile il transito dei i bus durante il periodo del cantiere in via Roma all’interno del porto», spiega Zedda. Questo risolverebbe il problema traffico per il periodo legato ai lavoro.

Per il futuro, invece, l’idea (allo studio) è quella di creare nella corsia centrale di via Roma un “sistema promiscuo”. «Che consenta il transito dei bus e della metro nelle stessa corsia, con l’obiettivo di lasciare libero dal passaggio degli autobus il lato portici», spiega ancora Zedda. Considerando che la frequenza delle metropolitana sarà di otto-dieci minuti, e che per percorrere la corsia centrale di via Roma ci vorranno sì e no 20 secondi, «con un impianto semaforico si potrebbe disciplinare il passaggio dell’una e degli altri». Si vedrà più avanti. Ora l’obiettivo principale del Comune è liberare la città dai cantieri.

