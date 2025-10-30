VaiOnline
Sanità.
31 ottobre 2025 alle 00:16

«Caos medici, colpa della mancata pianificazione» 

Continua a far discutere la questione relativa ai medici di base, prima mandati in pensione e poi reintegrati dopo cinque giorni.

A intervenire sulla questione è Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d'Italia che in una nota denuncia «la mancata programmazione, relativa al pensionamento di alcuni medici di famiglia e pediatri, ha determinato gravi disagi per i cittadini quartesi che hanno affollato gli uffici Asl di via Turati a Quartu per la scelta dei sostituti. Infatti, il preavviso del Commissario straordinario Asl, per la “revoca immediata dell’incarico” ai medici che, in via straordinaria, stavano continuando a svolgere il proprio servizio anche se in età di pensionamento, è stato insufficiente». Detto questo, «è necessario pianificare una migliore organizzazione per limitare il più possibile disservizi e disagi e per garantire ai cittadini il diritto alla salute anche nella fase di transizione tra un medico e un altro».

Intanto anche ieri è stata un’altra giornata di disagi per i pazienti che hanno affollato gli uffici in via Turati e le farmacie per chiedere di tornare con il proprio medico dopo che nei giorni scorsi lo avevano dovuto cambiare in tutta fretta.

Tra l’altro non tutti e sette (cinque di base e due pediatri), hanno accettato di tornare in servizio, perché qualcuno aveva ormai già inoltrato le pratiche di pensionamento avendo ricevuto la revoca immediata.

