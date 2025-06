Caos mastelli, multe salate per chi sgarra 

Via i mastelli delle attività commerciali dalle strade - esclusi i locali che non hanno spazi adeguati all’interno - e sanzioni sino a 500 euro per chi non riporta i contenitori della spazzatura dentro casa dopo le 20 del giorno di raccolta, oltre le 13 per negozi, bar e ristoranti. Sono alcune delle novità introdotte con il nuovo regolamento per l’igiene urbana approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Selargius. «Più ordine in città con l’obiettivo di migliorare, oltre al decoro urbano, anche la percentuale della differenziata», annunciano il sindaco Gigi Concu e l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa.

Le nuove regole

Sessanta articoli in tutto che disciplinano modalità di ritiro della spazzatura, regole da seguire per il conferimento, e i controlli. Sino alla parte più saliente che riguarda le sanzioni: d’ora in poi nessuna tolleranza per chi non utilizza i nuovi contenitori per conferire i rifiuti, chi non ripulisce gli spazi pubblici dopo manifestazioni e cantieri, e in generale coloro che non rispettano le regole della differenziata.

Multe salate

E poi c’è la regola dei mastelli da riportare in casa e dentro le attività entro una certa ora, altrimenti scatta la sanzione da 25 a 500 euro. «C’è troppo disordine e questo crea disagi nei marciapiedi della città», la premessa del sindaco. La nuova regola vale per le utenze domestiche, ma anche per i condomini e per le attività commerciali che possono tenere all’interno i bidoni della differenziata. «Andremo a valutare caso per caso, ma se nei palazzi ci sono cortili ampi i mastelli andranno posizioni lì, lo stesso discorso vale per i negozi e i locali con spazi dedicati all’interno», spiega Gessa. «Qualora non ci siano i presupposti rilasceremo eventuali autorizzazioni per tenerli per strada, consegneremo i mastelli con la chiave e la responsabilità di qualsiasi cosa succeda sarà ovviamente in capo all’esercente». In questo caso si pagherà il suolo pubblico.

Voto bipartisan

Due anni di attesa per il nuovo regolamento che di recente è stato licenziato dalla commissione Ambiente, sino all’approvazione definitiva in Consiglio. Un sì all’unanimità stavolta: «Votiamo a favore perché c’è stato un lavoro certosino da parte dell’assessorato e della commissione, insieme agli uffici», le parole di Alberto Cappai, capogruppo di Autonomisti sardi e sino allo scorso novembre presidente dell’Ambiente, a nome della minoranza. «Ovviamente come consiglieri vigileremo affinché questo regolamento venga applicato, con la possibilità che delle migliorie possano essere apportate in corso d’opera».

RIPRODUZIONE RISERVATA