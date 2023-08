Caos Italia, la Figc stringe per Spalletti 

Scottata a Ferragosto dall’addio di Roberto Mancini, la Figc accelera per nominare al più presto il nuovo ct della Nazionale. Il tempo stringe, le partite di qualificazione a Euro 2024 di inizio settembre incombono ed è necessario sbloccare l’impasse contrattuale che impedisce per ora l’annuncio di Luciano Spalletti quale successore del tecnico marchigiano. L’allenatore dei campioni d’Italia resta il preferito del presidente federale Gabriele Gravina, e da parte sua sarebbe disponibile ad assumere il ruolo.

I convocati per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina andranno indicati tra un paio di settimane e si può immaginare che l’allenatore toscano stia già cominciando a fare le sue valutazioni, mentre in silenzio prosegue il lavoro legale per sbrogliare la matassa contrattuale.

Aurelio De Laurentiis ha già spiegato che la clausola del contratto che lega Spalletti alla sua società resta valida non tanto per i termini economici quanto per principio. Quindi per liberare il tecnico vuole il pagamento della somma prevista: 3 milioni. La trattativa pare in salita, ma in Federazione si conta comunque di arrivare a una conclusione positiva. L’alternativa più logica resta Antonio Conte, già commissario tecnico tra il 2014 e il 2016, col quale però bisognerebbe trovare un accordo in tempi molto brevi. Gravina non ha ancora parlato pubblicamente della sconcertante uscita di scena di Mancini e tutto lascia pensare che non lo farà prima di rispondere nel concreto con una nomina.

