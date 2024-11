Caos indennizzi, pescatori sul piede di guerra 

I pescatori del Sulcis contano le ore nell’attesa dei soldi degli indennizzi per le servitù militari.

La paura è che non si verifichino i ritardi dell’anno precedente. «Stiamo aspettando che la situazione si sblocchi - ha detto Luciano Marica - non vorremo che si ripeta la stessa situazione dell’anno scorso perché è inaccettabile. Se non chiudono la procedura entro il 22 del mese in corso, considerato le tempistiche della ragioneria dello Stato, allora vorrà dire che anche quest’anno, i soldi li vedremo l’anno prossimo, ma con i pescatori non saremo di certo noi a dover dare risposte. I problemi ci sono, le aziende sono in crisi e si è ristretto anche lo spazio per pescare. Gli abusivi, proprio perché la crisi imperversa, cercano ristoro nella pesca. Sono troppi i problemi della categoria. I soldi ci spettano di diritto e danno quell’indispensabile ristoro di cui abbiamo bisogno». Manca il passaggio dei fondi del Ministero che al momento non sono stati accreditati. «Il clima tra i pescatori comincia a surriscaldarsi - ha detto Enrico Marangoni - e attorno al problema, da parte delle istituzioni che hanno solamente un obbligo, quello di pagare, così come stabilito nei protocolli sottoscritti a suo tempo, cominciano a esserci troppe chiacchiere e pochi fatti concreti. Intanto, anche nel mese in corso ci sono in programma 15 giorni di interdizione per consentire le esercitazioni in mare. Questo vuol dire che non devono tirarla troppo per le lunghe, perché per noi pescatori, darci appuntamento tutti al porto di Sant’Antioco e bloccare entrate e uscite, magari anche ai mezzi militari, è un attimo». I rappresentanti della categoria cercando di prendere tempo, consapevoli che la scadenza è ormai imminente. «Al momento sappiamo che dal comando militare stanno predisponendo tutta la procedura - ha detto Sandro Uccheddu - verifiche dei Durc e istanze presentate da tutti i pescatori dei comuni interessati, ma i fondi non sono stati ancora accreditati da parte del Ministero della difesa. È questo il passaggio fondamentale che stiamo aspettando. Se ciò non avverrà in tempi brevi, significa far slittare il tutto all’anno prossimo, e questo i pescatori non lo accetteranno. Sarà un problema serio perché a quel punto nessuno riuscirà a fermare la protesta».

