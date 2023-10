Caos in via Sassari: code chilometriche sino a viale Colombo 

Quello appena trascorso è stato l’ennesimo sabato sera infernale per chi aveva lasciato l’auto nel parcheggio della stazione ferroviaria, per chi cercava di arrivarci ma anche per chi si è trovato, malauguratamente, in viale La Plaia, via Roma e finanche in viale Colombo. Un gigantesco ingorgo, causato dal tappo che si è creato nella zona di piazza Matteotti, ha paralizzato a lungo la circolazione nel centro città.

Gli automobilisti, inferociti, se la sono presa ancora una volta con le modifiche ai sensi di marcia e alla segnaletica che hanno coinvolto via Sassari, dopo l’avvio dei lavori per la metro e in via Roma. Per chi arriva da viale La Plaia ed è diretto verso piazza Yenne, cuore della movida, l’imbuto davanti alla stazione ferroviaria è diventato un incubo: tre corsie per taxi e bus, una sola per le auto hanno trasformato quella zona in una trappola nella quale restano bloccate anche le centinaia di auto che escono dal parcheggio delle ferrovie. L’effetto domino ha causato ingorghi a catena anche sul lato mare di via Roma e rallentato paurosamente anche la circolazione su viale Colombo, con tanti automobilisti rimasti imbottigliati. In questa condizione anche entrare e uscire dai parcheggi del porto è stata un’impresa. E sabato prossimo, salvo interventi urgenti, si rischia la replica.

