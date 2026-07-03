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Selargius.
04 luglio 2026 alle 00:37

Caos in via Roma, arriva il nuovo asfalto 

Entro la fine del mese sarà sistemato il manto martoriato da scavi e lavori 

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La colata d’asfalto è attesa entro fine mese. Un intervento necessario per riportare via Roma - una delle arterie più trafficate di Selargius - alla normalità dopo quasi due anni di lavori a singhiozzo, su rete idrica, elettrica e per la fibra, che hanno ridotto la strada in una trincea, fra nastri da cantiere, divieti e mezzi in azione in qualsiasi periodo dell’anno. Per ora ci sono le risorse stanziate in bilancio, insieme ai fondi per sistemare il parcheggio di scambio di via Primo Maggio, inseriti nell’ultima manovra finanziaria da 3 milioni circa approvata in Consiglio comunale.

Le strade

Per la viabilità c’è circa mezzo milione. La metà sono per via San Luigi, un cofinanziamento oltre alle risorse arrivate dalla Regione per riqualificare marciapiedi e strada. Quasi 100mila servono per la manutenzione straordinaria dell’ex stazione di servizio di via Primo Maggio acquisita dal Comune e trasformata in area per la sosta gratuita all’ingresso della città: uno spazio a due passi da Is Pontis Paris dove servono interventi di messa in sicurezza. Nell’elenco delle priorità appena finanziate c’è il nuovo asfalto di via Roma, la strada cittadina martoriata dai cantieri infiniti di Abbanoa: i lavori, che costeranno alle casse comunali 180mila euro, sono stati appena affidati e dovrebbero partire a stretto giro. Ci sono anche 50mila dell’avanzo in bilancio per la manutenzione straordinaria della segnaletica luminosa.

Gli altri progetti

La lista degli investimenti con i fondi in cassa è lunga. «Si tratta di una variazione economica che ci consente di dare risposte alla cittadinanza, dalla viabilità al sociale», spiega l’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu dopo il via libera dell’assemblea civica. Fra le priorità le risorse per l’inserimento di minori in difficoltà in struttura, 250mila in parte destinati a coprire il costo della retta mensile, i 75mila euro per l’organizzazione - oltre ai fondi regionali - dell’Antico sposalizio selargino, 65mila sono riservati invece per la programmazione culturale estiva ancora da pianificare, 10mila per l’acquisto di nuovi defibrillatori, 36mila per l’acquisto di nuovi arredi per i parchi comunali. «Con questa manovra abbiamo investito parte dell’avanzo», sottolinea l’assessore, «a breve discuteremo un’ulteriore variazione che tiene conto di altre urgenze». Una fra tutte la riqualificazione del Centro servizi della zona industriale in parte dato alle fiamme pochi mesi fa: il primo intervento è l’installazione dell’impianto di sorveglianza che costerà 170mila euro.

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