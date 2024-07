Caos in Venezuela: proteste e arresti 

Caracas. Sale col passare delle ore la tensione in Venezuela. Il presidente Nicolas Maduro, al centro delle denunce di brogli elettorali che gli sarebbero valsi la rielezione, gioca la carta del golpe e promette il pugno di ferro contro le manifestazioni, spostando l’obiettivo sugli atti vandalici e le contestazioni violente. «È in atto un colpo di Stato, un piano dell’estrema destra per una rivoluzione», come quelli di Capriles, Lopez e Guaidò, ha denunciato il leader socialista mostrando le immagini della protesta mentre nel Paese si abbattono i monumenti della rivoluzione bolivariana e si bruciano i ritratti dell’eterno comandante Chavez.

Il «golpe», come l’ha chiamato Maduro a più riprese, diventa così la giustificazione per la repressione e gli arresti a tappeto. A dare il bollettino delle operazioni delle forze chaviste è stato il procuratore Alex Saab, che ha annunciato 749 arresti. E sono almeno quattro i morti e una cinquantina i feriti, secondo le ong in difesa dei diritti umani. Ma i numeri sono destinati a crescere perché, ha spiegato il presidente, «li abbiamo filmati e li identificheremo tutti, e dovranno pagare», aggiungendo che in larga parte sono «gruppi di delinquenti armati e drogati».

