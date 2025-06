Caos in una sezione, slitta la proclamazione del sindaco di Nuoro 

Ci sarà ancora da attendere per la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, eletto con il 62,97 per cento dei voti alla guida della coalizione del Campo largo. La Commissione elettorale del Tribunale di Nuoro, riunita ieri nel palazzo comunale, ha comunicato che non è stato possibile concludere entro le 16 le verifiche sulle due sezioni escluse dal primo conteggio, a causa di una criticità rilevante riscontrata nella sezione 34, quella di via Seneca. Diversa la situazione nella sezione 39, presso le scuole di via Malta, dove le operazioni si sono concluse, lasciando però ancora in bilico la composizione definitiva del Consiglio comunale. Oggi si procederà con la verifica completa della sezione 34.

Consiglio in bilico

La sezione di via Seneca si rivela determinante per la definizione degli equilibri in Consiglio comunale. Nella coalizione di maggioranza c’è chi ipotizza un ulteriore exploit del Pd, che potrebbe conquistare un sesto consigliere - l’ex vicesindaco Leonardo Moro - a scapito del secondo eletto dei Progressisti. Ambizioni simili nutrono anche Uniti per Fenu, che con due consiglieri eletti spera nel terzo seggio, così come il Movimento 5 Stelle. In quest’ultimo caso, potrebbe rientrare in Consiglio Eleonora Angheleddu, ex assessora dell’amministrazione Soddu. Chi può già festeggiare un risultato personale rilevante è Elia Carai, cardiologo del San Francesco e candidato del Pd, di cui è anche responsabile per la sanità. Carai risulta il più votato in città con 589 preferenze, e potrebbe superare la soglia dei 600 voti. Da solo ha ottenuto più consensi di intere liste della coalizione avversaria che sosteneva Giuseppe Luigi Cucca. «Sono orgoglioso di quanto è accaduto: è un importante successo politico per il gruppo e, allo stesso tempo, una grande soddisfazione personale - ha dichiarato Carai -. Sono davvero contento sotto ogni aspetto, è una cosa bellissima. Mi sono candidato con l’obiettivo di fare il consigliere comunale, e oggi sono fiero di poter rappresentare la mia città».

Le verifiche

La Commissione elettorale, presieduta dal presidente del Tribunale Mauro Pusceddu, ha avviato ieri la verifica dei verbali delle sezioni 34, 35 (già assegnata ma sottoposta a controllo) e 39, rimaste escluse dal conteggio definitivo di lunedì. Un passaggio tecnico ma potenzialmente decisivo per la composizione del nuovo Consiglio. Durante i lavori sono emersi errori materiali nei verbali delle sezioni 35 e 39, dove gli scrutatori avevano corretto solo una delle due copie ufficiali del verbale. «Un errore facilmente rilevabile e già corretto», ha spiegato il presidente Pusceddu. Molto più delicata, invece, la situazione della sezione 34, dove sarebbero state rilevate schede contestate e non attribuite. La Commissione ha avviato un esame approfondito e ha convocato nel pomeriggio la presidente del seggio per chiarimenti. Proprio su questa sezione i rappresentanti di lista hanno verbalizzato una dura contestazione in merito alle procedure adottate durante lo scrutinio. Intanto, ieri, il commissario comunale uscente Giovanni Pirisi ha ringraziato pubblicamente la presidente della Regione, Alessandra Todde, «per la fiducia accordatami con il conferimento di questo incarico». Oggi il conteggio finale e la proclamazione di Fenu.

