Caos in reparto, pediatra aggredito 

Prima gli insulti alle infermiere urlati a gran voce nel reparto. Poi gli spintoni contro il medico da parte di due genitori che protestavano per una presunta lunga attesa. Sono stati momenti di grande agitazione nei giorni scorsi quando in Pediatria il personale sanitario è stato vittima dell’ennesima aggressione. «Un gesto gravissimo e un intollerabile segno di inciviltà, che condanniamo con fermezza» ha commentato il commissario straordinario Federico Argiolas – gli operatori sanitari sono al lavoro per tutelare la salute di tutti, anche di chi li aggredisce».

La storia

La vicenda è accaduta venerdì scorso ma la Asl l’ha resa nota solo ora «per evidenziare l’escalation di violenza che sta investendo gli operatori sanitari, che sono al lavoro per tutelare la salute stessa di chi li aggredisce» aggiunge. Tutto è successo in pochi minuti: una coppia di turisti ha accompagnato la propria figlia in Pronto soccorso, al triage le è stato assegnato un codice verde (nessuna urgenza, quindi) e poi è stata inviata in Pediatria. Qui il personale ha spiegato alla famiglia che il medico di turno era impegnato in un caso particolarmente urgente e complicato di un paziente ricoverato «per cui la visita avrebbe richiesto una certa attesa» fanno sapere dalla Asl. Terminata la visita, il medico è subito andato in sala d’attesa ma là c’era già il caos. Urla e parolacce contro le infermiere, il pediatra ha cercato di riportare la calma e invitato i genitori ad accomodarsi nell’ambulatorio ma per tutta risposta sono arrivati spintoni violenti. Grande tensione, la coppia ha rifiutato la visita ed è andata via senza far controllare la propria bambina. Il caso è stato segnalato subito ai carabinieri.

Le reazioni

La vicenda ha creato scompiglio in un reparto che da sempre è attentissimo a creare un clima di serenità per i piccoli pazienti e i familiari. «Siamo profondamente rammaricati per l’accaduto – ha dichiarato la direttrice Enrica Paderi – il nostro è un reparto in cui l’accoglienza e l’attenzione alla componente emotiva dei bambini e delle loro famiglie sono particolarmente curati». Tutto il personale è sempre in prima linea e «in questo periodo, a causa della carenza di pediatri di libera scelta, il carico di lavoro è più gravoso perché spesso si deve garantire anche l’assistenza pediatrica di base – aggiunge – Possono esserci tempi di attesa anche più lunghi ma sappiamo valutare, naturalmente, quali sono le priorità nel caso in cui si presentino più casi in contemporanea». Inoltre l’ambulatorio fa consulenze per il Pronto soccorso generale, i bambini ricoverati hanno la precedenza a meno che non ci siano casi di emergenza. «Piena solidarietà al medico e agli infermieri della Pediatria – ha ribadito il commissario – invitiamo i pazienti e i familiari a mantenere sempre un atteggiamento rispettoso verso gli operatori sanitari, che nell'affrontare un lavoro impegnativo, faticoso e delicato necessitano di un clima di serenità. Eventuali problemi vanno segnalati all’Urp». Alcune settimane fa c’era stata un’aggressione in Psichiatria e all’ingresso dell’ospedale erano comparsi cartelli con offese verso il personale di Medicina.

