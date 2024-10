Caos in ospedale: medici minacciati 

Tre episodi in un mese finiti con arresti e denunce per aggressioni, minacce e insulti al personale medico e alle guardia giurate. Più altri momenti di grande tensione, gestiti con non poca difficoltà da chi lavora quotidianamente al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità. Una situazione esplosiva, come dimostra l’ultimo fatto avvenuto nella notte tra martedì e ieri: questa volta è stato un 47enne del Marocco, detenuto nella casa di reclusione di Isili e in permesso premio, a creare il panico nella sala d’attesa. Alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia: a fatica hanno bloccato l’uomo, poi finito nuovamente in ospedale, questa volta per essere ricoverato per il suo stato confusionale, dopo un passaggio nella caserma di via Nuoro per gli atti relativi alla sua denuncia per interruzione di pubblico servizio, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Terra di nessuno

Nonostante la presenza dei vigilantes insomma la situazione nel pronto soccorso dell’ospedale di via Is Mirrionis è sempre al limite. Tra pazienti che non sopportano più le interminabili attese o che perdono la calma davanti a medici e infermieri sfiniti dal pesante e incessante lavoro, c’è anche chi si presenta al Santissima Trinità sotto l’effetto di sostanze. Sembra proprio essere il caso del 47enne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il personale ospedaliero ha richiesto l’intervento dei militari perché un uomo, quasi certamente ubriaco o dopo aver fatto uso di droghe, ha creato lo scompiglio nel pronto soccorso. Ha iniziato a minacciare medici e infermieri, insultandoli e reagendo anche quando sono arrivate le guardie giurate. Una situazione di pericolo. E quando si è rischiato lo scontro fisico, i carabinieri appena arrivati hanno immobilizzato l’uomo, faticando parecchio.

Il ricovero

In un primo momento il 47enne è stato portato negli uffici della caserma di via Nuoro. A causa dei continui malesseri, collegati probabilmente alle sostanze presenti in corpo, l’uomo è stato poi riportato, su un’ambulanza del 118, al Santissima Trinità per essere ricoverato viste le sue condizioni. Fortunatamente non si è fatto male nessuno. Una situazione da emergenza nell’ospedale di via Is Mirrionis. Lo scorso 16 ottobre un paziente (un operaio di 24 anni di Monserrato) ha aggredito un infermiere e la guardia giurata: è stato arrestato. Mentre a fine settembre un cagliaritano è finito in manette per aver minacciato anche di morte il personale sanitario del pronto soccorso.

