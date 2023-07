Caos in Aula, malori e accuse di razzismo 

Il Consiglio comunale convocato per approvare le nuove tariffe Tari finisce nel caos. Urla, insulti e momenti di tensione sfociati nel litigio fra il capogruppo del Pd Omar Zaher e il presidente dell’assemblea Tonino Melis. «Sei un prepotente, queste cose le fai nel tuo Paese», le parole di Melis rivolte a Zaher, originario della Palestina e selargino da quasi 30 anni, che - seduto in segno di protesta sul tavolo del presidente - chiedeva di intervenire ancora una volta sulla pratica in discussione. «Razzista», l’accusa dai banchi della minoranza che dopo l’episodio, seguito da un malore di Zaher, ha abbandonato l’aula.

La bagarre

Al vaglio del Consiglio il piano economico finanziario. Ma dopo i primi interventi di chiarimenti da parte della minoranza, e alcuni botta e risposta, la situazione si è surriscaldata. A innescare il litigio la chiusura del dibattito da parte del presidente Melis: «Sta facendo un abuso, dobbiamo fare i nostri interventi politici», la richiesta dell’opposizione. «Questo è ostruzionismo», le parole del presidente mentre chiamava i vigili per far allontanare i consiglieri “ribelli” dall’aula. Compreso Zaher che chiedeva di poter parlare sulla pratica. Bagarre proseguita con un malore del capogruppo dem, cardiopatico, sino all’interruzione con l’intervento dei soccorsi, prima dell’assessora Rita Ragatzu - infermiera di professione - e poi del 118, che hanno rianimato il consigliere.

Il presidente

Fortunatamente niente di grave, ma la polemica si è concentrata sulla frase pronunciata dal presidente contro Zaher. «Dispiace che spesso le sedute di Consiglio siano così caotiche», dice dopo la riunione infuocata il presidente Melis, «il mio ruolo è quello di portare i provvedimenti in aula per farli approvare, non si può ogni volta discutere per ore sulle pratiche, la città ha bisogno di risposte. Così diventa impossibile gestire il Consiglio, voglio rispetto». E su Zaher aggiunge: «Da sindaco gli ho conferito la cittadinanza italiana, gli voglio bene e non potrei mai essere razzista nei suoi confronti».

Accuse di razzismo

«Frase razzista e inaccettabile», dice lo stesso Zaher dopo la riunione, «ancora più grave perché a dirla è stato proprio colui che mi ha dato la cittadinanza italiana». I due poi si sono sentiti telefonicamente e pare ci sia stato un chiarimento. Parole di solidarietà al consigliere Zaher anche dal segretario regionale del Pd Piero Comandini: «Ci auguriamo che il presidente del Consiglio porga almeno le proprie scuse. La violenza, in tutte le sue forme, è il più vile atto che si possa mai compiere». Dura la posizione di tutta la minoranza: «Condanniamo con fermezza le gravissime dichiarazioni del presidente del Consiglio, dichiarazioni peraltro non rettificate neanche nel proseguo della riunione. Chieda sinceramente e pubblicamente scusa al consigliere Zaher, e subito dopo si dimetta per ridare decoro ad una istituzione da lui screditata».

