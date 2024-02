Caos in Aula: «Il presidente si dimetta» 

«Il presidente del Consiglio deve dimettersi». Non ha dubbi il consigliere di “Quartucciu nel cuore”, Damiamo Paolucci, dopo il botta e risposta tra la minoranza, assente all’ultimo Consiglio comunale per «impegni di lavoro» e il presidente Gino Melis, reo di «fare gli interessi della maggioranza e di non essere super partes». Accuse che Melis respinge: «richiesta ridicola», dice.

Delegittimato

«Per quanto mi dispiaccia dal punto di vista personale ritengo che il presidente sia stato delegittimato proprio dal suo sindaco», afferma Paolucci, «in privato l’ho invitato a riascoltarsi la dichiarazione di Pisu in cui ha ribadito la chiusura della maggioranza nei confronti dell'opposizione, svilendo di fatto la sua l'autonomia decisionale e gestionale. Dichiarazioni gravi da cui avrebbe dovuto prendere le distanze, visto che il suo ruolo istituzionale gli impone di non poter parteggiare».Per Damiano Paolucci, che ha partecipato all’ultima riunione dei capigruppo su delega di Michela Vacca, il presidente forse «non ha ben capito ciò che è stato deciso oppure mente perché spinto a farlo. Lui cita un verbale che nessuno ha sottoscritto e la sintesi è tutta una sua interpretazione», tuona. «Ho partecipato per la prima volta e ho avuto la conferma di quanto già successo in passato: il presidente recita la particina che gli è stata imposta. Arriva in conferenza inscenando un teatrino con la maggioranza per chiudere con la convocazione del Consiglio esclusivamente nelle date indicate dal gruppo del sindaco».

Le date

Il consigliere di minoranza ribadisce di aver chiesto la convocazione nella settimana del 5 febbraio, ma la sera. «Il 2 sarei stato l'unico del nostro gruppo a poter presiedere e non era disponibile neanche il consigliere Paderi. Di cinque componenti della minoranza, solo due avrebbero potuto partecipare», spiega ancora. «Il presidente ne era pienamente cosciente ma ha scelto comunque di convocarlo per il 2, ignorando per l'ennesima volta le nostre richieste. In che modo abbia cercato di soddisfarle resta un mistero: un comportamento scorretto che non ha precedenti nella storia amministrativa di Quartucciu».

La replica

Dall’altra parte il presidente afferma che questo è un modo di fare politica che non gli appartiene «incentrato sull'attacco personale e ben lontano dal dialogo costruttivo e dalla tutela del bene comune» e ricorda di aver parlato «verbale alla mano. Il consigliere Paolucci si assumerà tutte le responsabilità sulle gravissime accuse, disconoscendo il contenuto di un verbale redatto dal segretario generale».Melis assicura di aver sempre tenuto in considerazione le proposte avanzate da tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari, cercando di venire incontro alle loro esigenze. «Anche nell'ultima riunione dove ho fatto presente che avrei cercato di spostare udienze e impegni professionali già fissati. Ho sempre tenuto un comportamento super partes, non ho mai ricevuto pressioni da parte del sindaco e in più occasioni ho accolto le richieste presentatemi dai consiglieri di minoranza».

