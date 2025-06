Caos “Home care”, da luglio stop al servizio 

C’è un punto interrogativo, da luglio, per tantissime persone che beneficiano delle terapie e dei servizi rimborsati dall’Inps, grazie al servizio Home Care Premium, riservato alle famiglie di dipendenti statali. Entro pochi giorni 382 utenti di 8 Comuni (a Sestu sono 77), si troveranno a dover fare i conti con il mancato accredito che, in altre parole, vuole dire non poter più usufruire di operatori socio sanitari, assistenza domiciliare, educatori professionali, fisioterapisti e psicologi pagati con il fondi del Plus 21. A rischio, oltre che a Sestu, i servizi anche a Selargius, Monserrato, Monastir, Quartucciu, Settimo San Pietro, Ussana e Nuraminis.

L’allarme

«Il mancato accredito del Plus 21 rischia di far cadere un macigno sulle spalle di tantissime persone, pazienti e operatori», è l’allarme lanciato da Emanuela Manunza, della cooperativa sociale Palma Res. A gestire l’home care è, infatti, l’unione dei Comuni Plus 21, e in particolare Sestu. «La cosa più sconcertante è la mancata comunicazione: nessuno ci aveva avvisato», racconta Luciana Pusceddu, che ha due figlie con disabilità, «siamo abituati ai rimborsi e non sappiamo nulla, un altro problema oltre a quelli quotidiani».

L’incertezza

«Già a maggio, con la scadenza del bando vicina, giravano voci preoccupati. Ma nessuno dal Plus ci dava notizie certe», prosegue Manunza, «alcuni utenti hanno scoperto la situazione solo quando hanno provato a chiamare per informarsi su come scegliere la cooperativa che fornisce i servizi». La risposta è stata spiazzante: «Non ci sarà nessuna scelta da fare». Ora, continua la presidente di Palma Res, «molte famiglie non potrebbero mai pagare di tasca propria e molti dipendenti delle cooperative rischiano di perdere il lavoro».

La scure dei tagli

La causa del problema sarebbero i tagli indiscriminati di Inps, come spiega Andrea Pianu, il responsabile delle cooperative sociali Lega Coop: «Inps aveva già fatto un primo bando con tagli su tagli, poi un altro, dopo mille proteste. Ma anche così tanti Comuni perdono risorse organizzative, sociali, amministrative. E noi delle cooperative siamo tagliati fuori, perché i servizi devono essere svolti solo da singoli professionisti».

Il Comune

Rassicurazioni arrivano dall’assessore alle Politiche Sociali, Mario Alberto Serrau: «Nessuno resterà scoperto», promette, «l’Inps ha modificato il bando a ridosso dalla scadenza, toglieva operatori socio sanitari e metteva il dietologo, noi abbiamo perso personale. Un bando senza servizi». E poi assicura: «Ci accrediteremo ad ottobre». Sulla vicenda interviene anche la sindaca Paola Secci: «Intanto stiamo lavorando per mitigare i danni creati da questa fase transitoria. Useremo qualsiasi risorsa, abbiamo i dati e copriremo le esigenze». Ma tra gli utenti la preoccupazione è tanta. Per tanti l’home care vuol dire l’aiuto di un oss per l’assistenza primaria, o un po’ di terapia per riprendere in mano un pezzo di vita. E pure in questi giorni il Comune è subissato da telefonate di protesta: «Ci dispiace non aver comunicato, la situazione si evolve ogni giorno, e non volevamo allarmare. Ma ci siamo», conclude Serrau.

RIPRODUZIONE RISERVATA