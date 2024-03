Caos Giunta, ora c’è il rischio rimpasto 

Una donna, selargina, che lavora come insegnante fuori città e conosce bene il territorio.

È l’identikit della futura assessora che prenderà il posto di Oriana Bernardi, fatta fuori dalla Giunta comunale dal sindaco Gigi Concu su richiesta del suo stesso gruppo politico, l’Udc, insieme alla civica Prima Selargius, che proprio un anno fa l’aveva indicata per guidare gli assessorati Politiche culturali e spettacolo, Turismo, Sport e Pubblica istruzione.

La nuova assessora

Il nome per ora è top secret. «La prossima settimana avremo un incontro con il gruppo e decideremo chi proporre al sindaco», si limita a dire l’esponente dell’Udc selargino Marco Di Tondo. Escluso il possibile rientro nell’esecutivo di Roberta Relli - ex assessora e attuale consigliera comunale - candidata con l’Udc alle ultime elezioni regionali. «Non sarà una politica», dice Di Tondo.

Trattative condivise con i vertici regionali del partito. «La nomina di Bernardi era temporanea», conferma la coordinatrice regionale dello scudocrociato Alice Aroni. «Ora ci sono le condizioni per indicare un assessore tecnico definitivo: il gruppo Udc di Selargius sta facendo le sue valutazioni e in poco tempo sono certa che si arriverà a un nome da proporre al sindaco».

Rischio rimpasto

Ma lo scossone per la maggioranza di centrodestra è dietro l’angolo, con il rischio di nuove richieste da parte dei partiti della coalizione che potrebbero rimettere in discussione gli equilibri politici. Primo fra tutti la Lega, rimasta fuori dalle poltrone della Giunta. Scenari che il sindaco esclude. «Non entro nel merito a eventuali questioni interne ad altri partiti, certo è che davanti a una richiesta di revoca presentata dal gruppo politico che a suo tempo ha chiesto la sua nomina non avrei potuto agire diversamente», dice Concu. «Attendo che mi vengano proposti nomi alternativi con competenze specifiche inerenti le deleghe che sino a nuova assegnazione terrò io».

La minoranza

L’ormai ex assessora preferisce non commentare, mentre ci sono le prime reazioni dai banchi della minoranza. «Apprendere che la nomina di Bernardi era a tempo determinato e finalizzata a completare la composizione della Giunta perché mancava una donna, desta non poco sconcerto, oltre ad essere offensivo per l’interessata», commenta il consigliere Franco Camba. «Questo conferma lo scarso interesse della Giunta e della maggioranza per le politiche culturali, la scuola, lo sport e il turismo, settori che meriterebbero una maggiore considerazionee programmazione».

