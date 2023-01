Caos Forestas, sindacati in rivolta 

Sulla vicenda interviene anche Mauro Puddu (50), segretario territoriale Snaf: «Questa vertenza è stata più volte portata all’attenzione ai recenti tavoli contrattuali e politici, eppure gli impegni assunzionali rimangono ancora sulla carta. Il nostro disaccordo rimane sempre la dualità di trattamento contrattuale tra i dipendenti di Forestas rispetto a tutti gli enti regionali, tra questi ancora oggi gli stessi operai non percepiscono nessuna indennità chilometrica, che pesa ancora di più: da oggi molti operai dovranno essere trasferiti in altri cantieri a distanza di oltre 60 chilometri. Insieme ai sindaci cercheremo una soluzione unanime».

Il coordinamento Forestas della Fp Cisl esprime preoccupazione per quanto sta accadendo nel mondo forestale ogliastrino. «Esortiamo la politica regionale e i sindaci a trovare una celere soluzione. Certo - afferma Bruno Olivieri, 59 anni, coordinatore regionale Forestas nella gerarchia di Fp Cisl - si è perso troppo tempo. Serviva agire immediatamente e sono convinto che si possa tornare presto alla normalità. Serve un intervento immediato poiché non si possono scaricare i costi dei disagi e degli spostamenti sulle tasche degli operai». Olivieri fa il punto: «La presenza nei cantieri d’appartenenza è indispensabile non solo per i vari ruoli che assolvono gli operai ma, soprattutto, per il presidio e la sicurezza del territorio».

In Ogliastra gli operai di Forestas diventano pendolari. Alla luce del provvedimento (con effetto immediato) adottato dalla direzione territoriale di Lanusei alla scadenza delle convenzioni, le parti sociali e la politica irrompono nel dibattito, manifestando preoccupazione soprattutto per le tensioni che rischiano di minare la tranquillità delle comunità di dieci paesi.

I sindacati

Il consigliere

«A più riprese - dichiara Salvatore Corrias (49), consigliere regionale Pd - abbiamo segnalato alla Giunta regionale l’emergenza Forestas, offrendo il nostro onesto contributo, legislativo e politico, sul rinnovo delle convenzioni e l’assunzione di nuovo personale, due questioni legate inscindibilmente. La risposta è stata un assordante silenzio, sintomo della conclamata incapacità di trovare una soluzione, delegata ad Aspal e a Forestas, costrette a trovare la quadra su un intrico che si potrebbe sciogliere se solo questa Giunta, sorda e distratta, lo volesse e ne avesse la capacità. Ma non lo vuole, e non è in grado di cercarla. Nelle nostre comunità di tutto abbiamo bisogno tranne che di inutili tensioni e di guerre di contrada».

