Caos ferrovie, l’assessore convoca Trenitalia 

Corse soppresse, assenza di convogli, carrozze troppo strette e tempi raddoppiati: un fine settimana di passione per i pendolari, ancora una volta alle prese con i disservizi dei treni sardi. Troppi e troppo frequenti, anche per l’assessore regionale ai Trasporti: «È un servizio indegno, la situazione non è più tollerabile», commenta. E intanto per questa mattina ha convocato un incontro con Trenitalia per avere chiarimenti sugli ultimi episodi che continuano a far correre il malumore sulle rotaie isolane.

I disagi

Scollegata nei cieli e purtroppo anche sulla terra, con il viaggio incubo di chi domenica si è trovato a bordo del treno partito da Olbia e diretto a Cagliari. Troppo piccolo per contenere tutti i passeggeri, costretti a stare in piedi per ore nella tratta incubo dal nord al sud dell’Isola.

Disagi simili a quelli che hanno dovuto subire i pendolari del Sulcis, in attesa per oltre un’ora di un bus diretto a Cagliari. Raggiunta dopo tre ore. “Colpa”, in questo caso, dei lavori sulla rete ferroviaria che nel fine settimana allungato dall’Immacolata si sono concentrati sulla linea Cagliari-Golfo Aranci. Abbastanza per far infuriare i passeggeri e anche l’assessore: «I collegamenti di Trenitalia dal Nord dell’Isola sono un’offesa per i viaggiatori e mortificano gli sforzi fatti dalla Regione per restituire dignità al trasporto pubblico», commenta Moro.

La convocazione

Il caso finisce in assessorato: questa mattina alle 12 è previsto un incontro con Trenitalia. L’esponente della Giunta Solinas chiede di conoscere «le misure che l’Azienda ha intenzione di intraprendere per ripristinare, quanto prima, una capacità di trasporto, in termini di offerta di posti a sedere e senza rotture di carico, proporzionata alla domanda di passeggeri», spiega. «Ritardi, cancellazioni, orari non corrispondenti alle esigenze dell’utenza, modifiche unilaterali dei programmi e un discutibile ricorso ai bus sostitutivi hanno raggiunto livelli inaccettabili che, uniti alle opinabili scelte del passato, tendenti a penalizzare il trasporto su gomma a vantaggio di un inadeguato trasporto ferroviario, rendono non più rinviabili radicali modifiche nei rapporti tra il gestore ferroviario e la Regione sarda».

Gli utenti

Sulla vicenda interviene anche Michele Vacca, referente regionale dell’Utp (associazione Utenti trasporto pubblico). «Dagli enormi investimenti di denaro pubblico l'utenza non ha guadagnato nulla perché nessuno ha adeguato gli orari. Sulla direttrice del Sulcis molti treni impiegano senza ragione ancora dai 2 ai 4 minuti in più, verso il nord Sardegna dai 7 ai 10 minuti in più». E la domenica è anche peggio: «I treni sono insufficienti e hanno troppe fermate, arrivando a impiegare anche 3 ore e 54 da Sassari a Cagliari, e sino a 4 ore e 20 da Olbia a Cagliari. Inoltre dei due pendolini a quattro casse comprati dalla Regione, uno funziona con una carrozza in meno, l’altro non ha mai preso servizio».

L’interrogazione

«Indecente e intollerabile la condizione in cui sono costretti i pendolari sardi», avverte Giuseppe Meloni, consigliere regionale del Pd, che con gli altri consiglieri Dem ha presentato un’interrogazione al presidente e all’assessore «sui gravi disagi dei viaggiatori e sulle misure adottabili per garantire ai cittadini sardi la mobilità con mezzi pubblici e un servizio di trasporto ferroviario adeguato».

RIPRODUZIONE RISERVATA