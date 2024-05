Caos e troppi rischi all’incrocio: «Fasi del semaforo da rivedere» 

Caos e traffico all’incrocio tra piazza Santa Maria e viale Colombo. Non sono bastate proteste e petizioni: le fasi del semaforo sono rimaste uguali e così lunghe code si formano fin da piazza Dessì.

La colpa principale è del verde contemporaneo per chi deve svoltare da piazza Santa Maria a destra in viale Colombo e che è costretto a dare precedenza ai pedoni che a loro volta hanno il via libera. Il semaforo dura infatti pochi secondi e così alla fine riesce a passare a malapena un’auto.

Il problema era già stato sollevato dal consigliere Tonio Pani che proprio in piazza Santa Maria ha la sua attività e conosce bene la situazione. «Purtroppo non hanno ascoltato i suggerimenti di chi qui vive e lavora» dice, «basterebbe cambiare le fasi del samaforo per risolvere la questione con 30 secondi per piazza Santa Maria e via Verdi e 20 secondi per i pedoni, ma quando attraversano i pedoni tutti i semafori devono essere rossi altrimenti si crea l’ingorgo». Allo stato attuale invece «quando scatta il verde in piazza Santa Maria riesce a passare solo un’auto perché deve dare la precedenza ai pedoni».

Un problema che va avanti da anni con gravi disagi per tutti gli utenti della strada. «L’incrocio è molto pericoloso» commenta una passante Marcella Farris, «anche per chi da via Verdi si deve immettere in viale Colombo svoltando a sinistra. Infatti ci sono già stati molti incidenti».

