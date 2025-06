Caos e code sulle strade per il mare 

Arriva il primo fine settimana di sole e caldo, complice il lungo ponte del 2 giugno, e puntuale torna il caos nelle strade del mare.Soprattutto sabato mattina e nella serata di ieri, al rientro di migliaia di bagnanti, la 125, la nuova 554 e la litoranea per Villasimius, nel tratto quartese fino a Geremeas, si sono trasformate in un inferno di lamiere e in un incubo per chi cercava soltanto di trascorrere qualche ora in spiaggia.

Caos atteso

E questa volta il traffico è cominciato anche in anticipo rispetto agli orari standard del rientro. Ieri le code nella nuova 554 con l’imbuto nella rotatoria per Maracalagonis, sono iniziate fin dalle 17, crescendo nelle ore successive.Così è andato in scena il film di tutte le estati: all’uscita dell’ultima galleria dopo Is Canaleddus, per evitare la coda sulla nuova 554, in tanti hanno deviato verso la scorciatoia di Niu Crobu, andando a percorrere una strada disseminata di buche non certo in grado di reggere il traffico del fine settimana. Problemi anche in via Biora a Margine Rosso: assieme alla strada comunale Sant’Anastasia, è una bretella importante tra la litoranea e la 554. Così accade che mattina e pomeriggio è utilizzata da miriadi di automobilisti che cercano di evitare la rotatoria di Margine Rosso quasi sempre intasata. Stessa scena anche in via Melibodes. Sabato mattina invece tutti fermi dentro la galleria di Is Canaleddus, per il grande esodo verso le spiagge. La 125 e la nuova 554, che sulla carta avrebbero dovuto aiutare i vacanzieri, si confermano dunque strade da incubo, incapaci di contenere la grande mole di traffico estivo.

Sosta selvaggia

Tappi e code anche sulla litoranea da Margine Rosso in poi con le spiagge prese d’assalto, soprattutto Mare Pintau, dove è andata in scena la solita sosta selvaggia con le auto parcheggiate a bordo strada e in curva.«Stanno parlando di numero chiuso», commenta una frequentatrice della spiaggia Giulia Scanu, «e ben venga per preservare la spiaggia ma nel frattempo dovrebbero fare qualcosa per regolamentare i parcheggi, perché siamo solo all’inizio e sarà un’altra stagione di disagi».

Anche in via Leonardo da Vinci, niente è stato fatto per la messa in sicurezza e per evitare code e problemi, soprattutto nel tratto della Città Metropolitana da via Marco Polo fino a Geremeas. Meglio è andato invece nel tratto comunale di Margine Rosso dove sono stati sistemati gli attraversamenti pedonali rialzati all’altezza della ringhiera che si affaccia sulla spiaggia.

«Ma anche in altri tratti le strisce sono pericolose e poco illuminate» aggiunge Marco Orrù, «e questa strada che già è pericolosa di per sé ,d’estate quando è percorsa da migliaia di persone è un incubo».

