Caos davanti alla scuola: automobilisti prigionieri per mezz’ora ogni giorno 

Una residente di Castello, nella sua Ford bianca, attende pazientemente nel vico I Alberto Lamarmora. Vorrebbe svoltare in via del Fossario, ma non può: davanti a lei le macchine sono tutte ferme, e non in procinto di ripartire. I motori sono spenti, la maggior parte sono addirittura vuote. Questo perché sono quasi le 16,30, orario d’uscita degli alunni della scuola elementare Santa Caterina, e in assenza di stalli i genitori lasciano l’auto in mezzo alla strada, in attesa di prendere i propri figli.

Le proteste

In fila, prigionieri, ci sono anche coloro che, ignari di ciò che li aspetta, arrivano da piazza Indipendenza e percorrono via Lamarmora o via Canelles. Le prime auto cominciano ad arrivare intorno alle 16.10, da lì in poi si forma un serpentone che riempie tutta la via. Di fatto, per mezzora (se va bene) da Castello non si esce e la situazione torna alla normalità solo 10-15 minuti dopo l’uscita dei bambini. Molti protestano e chiedono interventi del Comune, quanto meno perché segnali che da una carta ora non si passa, altri ci hanno fatto l’abitudine. «È una strada da evitare, purtroppo stavolta mi sono distratta e ci sono passata, adesso sono bloccata già da almeno 15 minuti. Purtroppo c’è una maleducazione unica», racconta un’altra residente in coda, Maria Manai.

I genitori

«Capiamo i disagi degli abitanti, ma noi dobbiamo prendere i bambini. È una scuola elementare, i più grandi hanno undici anni», si giustificano alcuni genitori. Tra poche settimane gli alunni andranno in vacanza e con loro anche il traffico in via del Fossario, ma la situazione tornerà a presentarsi a settembre.

Il Comune

Per questo il Comune valuterà provvedimenti come le strade scolastiche che prevedono una chiusura temporanea all’entrata e all’uscita degli studenti. «Bisogna che tutti si impegnino a rispettare il codice della strada», premette l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. «A volte basta pensare di fare qualche metro in più a piedi, perché alcune scuole, soprattutto quelle nella Cagliari storica, non hanno strade in grado di contenere centinaia di persone che arrivano tutte allo stesso orario». L’assessore chiarisce comunque che «sono allo studio interventi per le strade scolastiche, per garantire sicurezza agli studenti e vivibilità ai cittadini, soprattutto in quelle che presentano criticità».

