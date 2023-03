Caos Covid: «Stupido fare tamponi a tutti» 

Nelle settimane dopo il primo caso ufficiale di Covid in Italia, all'ospedale di Codogno nel Lodigiano, era caos ovunque: a Roma e a livello locale, soprattutto in Lombardia, la più colpita. A testimoniarlo, la polemica sui tamponi. Farli «a tutti adesso è la c...ata del secolo», scriveva il 15 marzo 2020 Ranieri Guerra, numero due dell'Organizzazione mondiale della sanità, a Silvio Brusaferro, capo dell'Iss. Nella chat, agli atti dell'inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid in Val Seriana, Brusaferro rispondeva: «È che ognuno va per conto suo». Il vice direttore dell'organismo dell'Onu rassicurava: «Ho detto a Galli di desistere dal proporre scemenze come tamponi per tutti. Ha convenuto, spero». Su indicazione di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, si era deciso di eseguire i tamponi ai soli casi di sindrome simil-influenzale e di sindrome da stress respiratorio acuto, non a tutti, benché il 25 febbraio Londra avesse comunicato che «oltre due terzi dei portatori sani provenienti dalla Cina sono non diagnosticati e hanno avuto il tempo di diffondere il virus».

Il caos generale

Come il ministero, la task force, il Cts, e le Regioni fossero impreparate e senza scorte e come (dice l'allora capo di Gabinetto del ministro della Sanità, Goffredo Zaccardi) «non sono stati all'altezza», lo racconta in quei giorni Giuseppe Ruocco a una funzionaria ministeriale, via messaggi. «Sta succedendo di tutto: pareri del comitato difformi da Conte e ministro, ripensamenti sollecitati». Il premier era «preoccupato» e Speranza «nel pallone» mentre il sistema sanitario «non teneva».

L’improvvisazione

Non solo tamponi centellinati, terapie intensive insufficienti e carenza di respiratori: «Mancano le maschere», chattava il dirigente, «Conte ci fa cambiare chiusure e aperture man mano che sente le Regioni. Chiedono ospedali da campo attrezzati e linee-guida per la gestione sub intensiva dei pazienti. Ci hanno fatto andare in guerra come gli italiani in Russia, con le scarpe di cartone», recriminava l'allora assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, tra gli indagati per non aver attuato il piano pandemico regionale. Per le mascherine, all'ospedale di Alzano era stato autorizzato l'uso di quelle dei kit anti incendio e si credeva che potesse bastare coprire bocca e naso con un fazzoletto piegato. «Idea da valutare con cautela», aveva scritto Speranza a Brusaferro, «va anche detto che l’uso massivo di mascherine non è garanzia di stop al contagio».