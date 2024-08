Caos carceri, a Torino 6 agenti feriti 

Sarebbe nata come una rissa tra detenuti, ma si è rapidamente trasformata in una protesta con atti di violenza contro gli agenti della polizia penitenziaria. È di sei agenti feriti (altri due intossicati) il bilancio dei disordini divampati giovedì, durati sino a notte fonda, in diversi reparti del carcere di Torino. Tutti sono stati trasferiti in ospedale, ma è stato complicato riportare la tranquillità all’interno del penitenziario.

La rivolta

La rivolta era iniziata nel primo pomeriggio di giovedì, quando sono stati incendiati dei materassi e distrutte parti dell'arredo. Infine i detenuti, che non volevano rientrare in cella, hanno buttato olio sul pavimento per impedire l'intervento dei poliziotti. I disordini sono durati sino alle prime ore del mattino di ieri, quando sono intervenuti altri 120 agenti della penitenziaria. A causare le proteste sarebbero le condizioni di vita all’interno della casa circondariale 'Lorusso e Cotugno', dove i reclusi sono 1.500 a fronte di una capienza di 1.100.

In Sardegna

Nell’Isola si segnalano due situazioni, potenzialmente esplosive. La carenza di personale a Bad’e Carros e quella legata all’assistenza sanitaria a Uta, dove è stata inviata una lettera da oltre trenta detenuti della sezione alta sicurezza “Arborera B” al Dipartimento, al Provveditorato regionale e ai Ministeri competenti. Tre le richieste: medici specialistici, un’ambulanza e un centro di primo soccorso per affrontare le tante emergenze che ogni giorno si verificano tra i detenuti che soffrono di gravi patologie.

La richiesta

Con il massimo del rispetto per chi lavora (infermieri, medici e penitenziari), i reclusi lamentano le difficoltà per i reclusi di Uta (in tutto sono circa 800), in modo particolare quelli che hanno anche gravi patologie. «I problemi a livello sanitario sono in netto aumento», scrivono, «da mesi non ci sono più medici specialisti, molto importanti: dal cardiologo al neurologo, ma anche il radiologo». C’è da dire che vari reclusi si trovano nella sezione alta sicurezza proprio a causa della necessità di essere curati nel centro clinico. «L’infermeria centrale», prosegue, «con una stanza sola adibita a ricevere le urgenze, va in tilt se si sentono male più di una persona allo stesso tempo. I tempi tecnici diventano così estremamente dilatati in caso di richiesta di assistenza medica, se poi c’è un’urgenza e si deve essere trasferiti al pronto soccorso si deve aspettare l’arrivo di un’ambulanza con altri 30/40 minuti». Nella lettera i reclusi lamentano anche che da due settimane mancherebbe anche il medico di sezione, necessario per la prescrizione dei farmaci. «Chiediamo alle autorità», conclude la lettera, «di poter creare all’interno della struttura un servizio di primo soccorso con specialisti e di poter avere un’ambulanza a disposizione per le urgenze».

