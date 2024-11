Caos cantieri, malumori e proteste 

Il primo posto nel podio dei più penalizzati spetta forse a via Gramsci: qui, nel cuore del quartiere di Santo Stefano, si lavora, tra una cosa e l’altra, dallo scorso maggio. Ma residenti e commercianti di questa zona non sono gli unici a fare i conti con cantieri e disagi, tra interventi di Enel distribuzione legati ai finanziamenti del Pnrr, fibra ottica e allacci vari.

E con l’inizio dell’anno nuovo andrà pure peggio, visto il previsto via agli interventi per la messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi e per riasfaltare viale Colombo, che però come promesso, non dovrebbero partire contemporaneamente.

La rabbia

Dicevamo di via Gramsci. Anche ieri mattina si scavava nell’ultimo tratto della strada verso via della Musica mentre nella restante parte ci sono ancora cartelli e transenne. All’incrocio con via Scarlatti c’è poi un’enorme voragine laddove gli scavi sono stati chiusi ma non ancora ripristinati.

«I disagi sono tanti» dice Francesca Dentoni 47 anni dell’Antica casa del pane, «per prima cosa i clienti non possono parcheggiare per via dei cantieri e quindi vanno altrove. Qui è da maggio che stanno lavorando. Per non parlare poi della polvere». L’umore è nero anche tra i residenti come Marinella Cadelano, 77 anni, «non mettiamo in dubbio che i lavori vadano fatti, ma che si vada avanti da mesi ci sembra troppo. Che senso ha chiudere tutta la strada se stanno lavorando solo ai lati? Così tolgono soltanto parcheggi». Dello stesso parere anche Simonetta Lilliu 48: «È un incubo perché hanno spazzato via i parcheggi, inoltre i cantieri sono mal segnalati e i cartelli messi a caso, non si capisce niente».

Scavi e malumore

Altra zona altri scavi. Sempre per Enel si lavora tra le vie De Gasperi e Lombardia.«E per questo» evidenzia Simona Stocchino «hanno chiuso il tratto in entrata da viale Marconi e così siamo costretti a fare tutto un giro per passare o da viale Colombo o da via Marconi».

Scavi anche in via Diaz e in tante altre strade tra cui alcune dove si era sistemato il nuovo asfalto da poco tempo. E poi ci sono le zone dove i cantieri sono stati chiusi ma i ripristini non sono stati fatti.È il caso ad esempio di via Iglesias dove Luca Dagostini spiega: «Hanno finito da più di un mese e hanno lasciato la strada così. E non è nemmeno la prima volta. Quando stavano lavorando non si poteva nemmeno uscire di casa tra polvere e caos».Affacciato alla finestra di casa sua Raffaele Ibba aggiunge: «A cosa serve asfaltare le strade se poi dopo qualche settimana o mese rompono di nuovo tutto?».

I controlli d’ora in avanti però si faranno più stretti nei confronti delle ditte esterne: nel nuovo regolamento comunale sulle manomissioni del suolo pubblico sono previste sanzioni per chi non ripristina in tempi ragionevoli e adeguate cauzioni da versare come garanzia.

