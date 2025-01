«Caos Brotzu, i fratturati ricoverati in Ginecologia» 

Sovraffollamento, reparti in ginocchio, pazienti che arrivano da tutta l’Isola e medici e infermieri che “fuggono”. Il grido d’allarme sul Brotzu questa volta (ancora una volta) arriva dalla Uil Fpl.

In una nota firmata dalla segreteria aziendale, Fabio Sanna e Antonina Usala, e dalla Rsl (Stefano Trogu) si evidenzia un quadro – «messo nero su bianco anche dall’Azienda» – che precipita sempre più, «mentre continua l’assordante silenzio di chi ha il potere decisionale, che non fa altro che mettere a rischio la sicurezza di pazienti e lavoratori».

Il documento è un lungo elenco dei gravi disagi dell’ospedale. «Interminabili colonne di ambulanze davanti al Pronto soccorso, dove per poter garantire la presenza di personale per ciascun paziente è stato necessario bloccare i volontari nelle medicherie con le relative barelle, con il rischio di non avere altre ambulanze a disposizione per le altre emergenze in città. Per non parlare della situazione critica delle Medicine, con non meno di 54 pazienti quasi tutti allettati (in un reparto di 38 posti letto) di cui 11 nei corridoi, e altri sparsi in altri reparti, con solo 2 infermieri la notte e due Oss, che spesso devono adoperarsi per ricoverare anche dieci pazienti a notte».

Ancora: «La situazione dell’Ortopedia sembra un disco rotto che nessuno vuole ascoltare, troviamo pazienti con fratture in Ginecologia o Neurologia, pazienti che arrivano da tutto il Campidano e dal Sulcis».

Avverte il sindacato: «Ci chiediamo ancora perché molti infermieri, medici e Oss non scelgono il Brotzu? Ne è una testimonianza la recente determinazione Ares per l’assunzione di infermieri a tempo determinato, dove per l’Arnas sono presenti in graduatoria solo 20 infermieri rispetto a numeri più cospicui delle altre Aziende. Inoltre, quanti chirurghi di alta professionalità sono andati via? E perché? Ma dove si vuole andare in queste condizioni? Che assistenza si può garantire? E quali sono le responsabilità medico-legali in caso di errore davanti a questa drammaticità».

Conclude Sanna: «Chiediamo un intervento urgente con l’apertura di un tavolo tecnico per affrontare con la massima celerità le problematiche che affliggono il Brotzu. Altrimenti, saremo costretti allo stato d’agitazione».

