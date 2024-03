Caos Basilicata, Chiorazzo non cede 

È ancora caos nel centrosinistra che non riesce a chiudere il cerchio per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. Blindata la candidatura a governatore del presidente della Provincia di Matera, il dem Piero Marrese (sostenuto anche da Centro Democratico), la questione più scottante riguarda ora i rapporti con Angelo Chiorazzo, che pare non aver alcuna intenzione di interrompere la sua corsa solitaria, nello stesso campo del centrosinistra, alla guida di Basilicata Casa Comune.

La scelta di campo

Il segretario regionale del Pd, Giovanni Lettieri, gli ha lanciato un appello a stare tutti insieme «per costruire una alternativa credibile al pessimo governo della destra lucana». Finora, però, Chiorazzo non ha risposto. In realtà, anche lui - che ha già fatto un passo di lato per sostenere, insieme a Pd, M5S, Avs e +Europa, l’oculista Domenico Lacerenza, poi ritiratosi dalla competizione elettorale - ha le sue gatte da pelare. Proprio come tutte le altre forze del centrosinistra, anche Basilicata Casa Comune sta incontrando serissimi problemi nel chiudere le liste, che dovranno essere presentate il 22 e 23 marzo. L’inattesa candidatura di Lacerenza e il repentino successivo passo indietro hanno mandato in tilt la coalizione. E ora, nonostante la candidatura (sicuramente più forte) di Marrese, molti dei possibili candidati ai venti posti del Consiglio regionale stanno riflettendo con chi schierarsi, se con Marrese o con Chiorazzo. Intanto, l’ex ministro della Salute, il potentino Roberto Speranza (Pd), su facebook ha spiegato il perché della sua mancata candidatura a governatore: «Continuano le minacce di morte e gli insulti quotidiani da schegge della galassia no vax».

Calenda

La scelta di Azione - come Italia Viva - di sostenere il governatore uscente del centrodestra, Vito Bardi (Forza Italia), ha fatto definitivamente esplodere i rapporti tra il leader Carlo Calenda e il presidente pentastellato Giuseppe Conte. La segretaria del Pd, Elly Schlein, prova a tenere insieme i cocci: «Continuerò a dialogare con Conte e con Calenda: parleremo con tutte le forze che sono contro le destre per unirle e poter battere le destre». Problemi di campo, più o meno largo. Problemi di partito, per Azione. La virata verso il centrodestra sta creando una spaccatura: il vicesegretario regionale Franco Mollica, tra gli esponenti lucani più in vista, ha rassegnato le dimissioni, respinte (per ora) dal segretario Donato Pessolano.

