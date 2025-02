Caos Atalanta, Lookman attacca «Ferito da Gasp» 

Il ko casalingo col Brugge e l’eliminazione dalla Champions lascia strascichi pesanti in casa Atalanta, con la rottura tra il tecnico Gasperini e l’attaccante Lookman, definito dall’allenatore «il peggior rigorista che ho mai visto» dopo l’errore dal dischetto che poteva riaprire la gara coi belgi (in quel momento avanti 3-1). Giudizio non gradito dal nigeriano, che sui social ha replicato a tono parlando di «parole irrispettose» e spiegando di sentirsi «ferito».

Polemica che certamente in casa nerazzurra si sarebbero evitati, visto il momento delicato dei bergamaschi, col calo in campionato (la vetta è lontana) e l’addio alla coppa più importante. Impossibile non tornare alla memoria allo scontro tra lo stesso Gasp e il Papu Gomez nell’intervallo del match col Midtjylland, quando l’argentino parlò di un tentativo di «aggressione» da parte dell’allenatore. Era il dicembre del 2020, il fantasista fu messo fuori rosa e poi venduto al Siviglia. Lookman già la scorsa estate era andato vicino al cessione, il Psg aveva provato ad acquistarlo e lui era arrivato a chiedere di non essere convocato nelle prime gare della stagione. Poi tutto era rientrato. Ora la situazione è di nuovo precipitata e la frattura sembra ben più grave.

