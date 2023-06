Caos Arzachena, è caccia a un acquirente: Corsa contro il tempo per tenere il titolo 

«Cessiamo con effetto immediato la gestione della prima squadra, fiduciosi di poter presto individuare chi voglia continuare questo percorso». Parole di Maurizio Felugo, celebre ex pallanuotista e da mercoledì scorso presidente uscente dell'Arzachena dopo il disimpegno - del tutto inatteso - da parte di Orlean Invest, la società che fa capo al Gruppo Volpi. «La decisione di mettere a disposizione il titolo sportivo, per proseguire il percorso in Serie D, è legata alla scelta di lasciare tutte le attività riguardanti il mondo del calcio. Così come due anni fa abbiamo concluso la cessione dello Spezia, dopo averlo portato in Serie A, adesso riteniamo sia finito anche il nostro impegno legato all'Arzachena». L'ormai ex proprietà attende che qualcuno si faccia avanti per rilevare il club.

In attesa

Per l'Arzachena adesso comincia una nuova partita, quella per trovare una nuova proprietà. Con una data ultima già segnata sul calendario: le ore 18 di venerdì 14 luglio, termine ultimo per formalizzare l'iscrizione alla prossima Serie D. Poco più di un mese di tempo quindi, altrimenti il rischio è che il club debba ripartire dai campionati regionali dopo aver raggiunto i playoff nelle ultime due stagioni.

Per i potenziali acquirenti c'è un vantaggio: «La società è perfettamente sana, non ha debiti e chi dovesse subentrare si troverebbe con tutte le condizioni per programmare», puntualizza Felugo, facendo notare una netta differenza rispetto a quando nel 2019 il Gruppo Volpi aveva rilevato gli smeraldini che non erano riusciti a iscriversi in Serie C. In questi quattro anni ha investito oltre 3.5 milioni di euro, ristrutturando anche il campo già esistente e utilizzato dalle giovanili.

Gli sviluppi

La prima conseguenza dell'inatteso passo indietro ha riguardato l'allenatore Marco Nappi, che ha lasciato la società dopo due anni ricchi di soddisfazioni (fino a poche settimane fa era sicuro di restare), mentre i giocatori sono regolarmente tesserati fino al 30 giugno. Fra i tifosi forte lo spaesamento, per una scelta che lascia molti dubbi sul futuro a breve termine della prima squadra. Ma c'è una certezza: il Gruppo Volpi, in ogni caso, porterà avanti le attività delle giovanili.

