Caos Arzachena: club in vendita, via Nappi 

Terremoto all’Arzachena: il Gruppo Volpi mette in vendita la società, con effetto immediato, e la prima conseguenza è che finisce dopo due anni la positiva esperienza dell’allenatore Marco Nappi, il quale solo poche settimane fa (dopo i playoff) aveva detto che non ci sarebbero stati problemi per proseguire. «Ho saputo mercoledì sera che la proprietà avrebbe lasciato», il commento del tecnico, «mi è stato detto che potevo ritenermi libero e questa comunicazione mi ha permesso di muovermi per non restare fermo, dato che molte squadre si sono già sistemate». Per lui è stato un fulmine a ciel sereno: «Ancora devo metabolizzarlo, purtroppo nel calcio queste cose accadono. Sono molto affezionato all’Arzachena e sarei rimasto, non so quale sarà il futuro del club ma spero mantenga il titolo».

I dubbi

Orlean Invest, società che fa capo al noto imprenditore Gabriele Volpi, ha rilevato l’Arzachena nell’estate 2019 dopo la mancata iscrizione in C, ripartendo dalla D con un percorso di crescita proseguito fino all’annuncio del disimpegno, dato due giorni fa dal presidente Maurizio Felugo (leggenda della pallanuoto e alla guida anche della Pro Recco). Il gruppo ritiene sia finita la fase in cui dedicare risorse al calcio e per questo passa la mano: sarà necessario che subentri un acquirente in tempi brevi per l’iscrizione in D, o la proprietà uscente porterà avanti solo le giovanili. «Mi sono trovato molto bene ad Arzachena, c’erano grande condivisione e amicizia con gli abitanti e la società mi ha permesso di lavorare al meglio. Restare in Sardegna? Mi piacerebbe».

