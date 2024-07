Caos Argentina-Marocco: gara sospesa per due ore 

Cominciano nel caos i Giochi di Parigi per il calcio, e lo spirito olimpico sparisce. Argentina-Marocco (gruppo B) è durata praticamente 4 ore dopo essere stata interrotta per il lancio di oggetti e petardi e un’invasione di campo dei tifosi nordafricani al gol del 2-2 segnato dal sudamericano Medina al 16’ di recupero. L’arbitro svedese Nyberg ha rimandato le squadre negli spogliatoi e sospeso la gara per 2 ore, poi ha fatto tornare in campo le squadre, segnalato di aver annullato il pari con il Var (dove c’è l’italiano Valeri) e dopo alcuni minuti di gioco fischiato la fine con il 2-1 per il Marocco.

Nello stesso giron termina 2-1 in rimonta per l’Iraq il match con l’Ucraina: a segno Rubchynskyi al 53’, Hussein al 57’ e Jassim al 75’. Nel girone C finisce 0-0 tra Egitto e Repubblica Dominicana, mentre la Spagna batte l’Uzbekistan 2-1 al termine di una gara in cui la Roja ha sofferto più del previsto: reti di Pubill al 29’, dell’ex cagliaritano Shomurodov al 48’ e di Gomez al 62’.

Nel girone A vittoria della Nuova Zelanda sulla Guinea per 2-1: in rete Garbett al 25, poi il pari di Diawara al 72’ e infine il gol decisivo di Waine al 76’. In serata la Francia surclassa gli Usa 3-0 (Lacazette 61’, Olise 69’, Bade 85’). Infine nel gruppo D dominio del Giappone sul Paraguay in dieci: finisce 5-0 grazie a Mito (19’ e 63’), Yamamoto (70’) e Fujio (82’ e 87’). Tra Mali e Israele, gara ad alto rischio sicurezza (un migliaio tra poliziotti e gendarmi schierati intorno allo stadio), è finita 1-1: Diallo al 57’ e Doumbia al 63’.

