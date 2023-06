Caos all’ospedale Cto: «Siamo pronti a proteste eclatanti» 

«Se non si trovano delle soluzioni celeri sulle criticità che attanagliano il Cto, siamo pronti ad azioni eclatanti». Così il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti al termine dell’incontro fra i sindacati e la direzione aziendale della Asl. «Siamo preccupati per il personale – continua - pronti non solo a proclamare lo stato d’agitazione, ma anche a marciare alla volta del palazzo della Regione».

Al confronto di ieri mattina, per la direzione aziendale erano presenti il direttore sanitario Giuseppe Piras e quello amministrativo Milena Spanu: «Purtroppo la direttrice generale Giuliana Campus non ha potuto essere presente per problemi personali. - spiega Aresti - Abbiamo ribadito la necessità di porre rimedio ai troppi problemi che se non risolti, causeranno la chiusura definitiva del presidio ospedaliero».

Le criticità riguardano diversi reparti e tutte le difficoltà derivano dalla solita e conclamata carenza di figure professionali.

In attesa di ulteriori risvolti, rimane il presidio all’ingresso del Pronto soccorso voluto dai sindacati: «Si devono accelerare i tempi per il reperimento delle risorse umane. - spiega Aresti - Il reparto di Ortopedia e Traumatologia è praticamente paralizzato e dovrebbe essere attivata la procedura per garantire le prestazioni aggiuntive di alcuni medici provenienti dalla Asl 8 e quella per il reperimento dei medici in affitto».

RIPRODUZIONE RISERVATA