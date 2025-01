Caos all’Olbia: «Sciopero» 

Olbia. Zé Maria (per ora) non si dimette. Ma ieri, alla ripresa degli allenamenti, l’Olbia è stata vicina all’ammutinamento. Dopo la sconfitta nel derby-salvezza con l’Ilvamaddalena, costata lo scivolone al terzultimo posto, a un passo dalla zona retrocessione del campionato di Serie D, la squadra si è presentata al Geovillage decisa a scioperare per il mancato pagamento dello stipendio di novembre. Salvo poi cambiare idea e tornare al lavoro dopo il colloquio tra una delegazione di giocatori formata dal capitano Gianmarco Staffa, Christian Arboleda e Manuel Gonzalez, l’allenatore Zé Maria, il team manager Gianni Casula e il patron Benno Raeber.

Il confronto

Staffa e compagni devono aver ottenuto le rassicurazioni di cui avevano bisogno sul pagamento della mensilità arretrata perché dopo un’oretta erano in campo, col resto della squadra, per iniziare a preparare la prossima sfida: il derby col Latte Dolce in programma domenica al “Nespoli”. Il clima all’Olbia, dove la situazione in classifica fa il paio con le difficoltà economico-finanziarie del club, è tutt’altro che sereno, e la prestazione offerta domenica scorsa allo “Zichina” è solo una delle conseguenze. Bianchi non pervenuti nel primo tempo, chiuso sotto di 3 gol, e appena sufficienti nella ripresa, nella quale le reti di Costanzo e di Della Salandra sono servite giusto a rendere meno pesante la disfatta (4-2).

Il tecnico

«Non è la partita che volevo vedere, giocando così non arriveremo da nessuna parte. Dobbiamo riflettere tutti e molto, perché il tempo è finito», le poche parole concesse nel post partita da Zé Maria, per nulla soddisfatto della prestazione dell’Olbia e del mercato di riparazione dal quale non sono arrivati i rinforzi richiesti. Per questo il tecnico potrebbe aver avuto la tentazione di salutare appena 2 mesi dopo l’arrivo, anche se ieri lui stesso ha negato di aver pensato alle dimissioni. C’è chi giura, però, che la sua permanenza all’Olbia sia legata all’esito del prossimo derby. Intanto ieri l’ex Inter si è confrontato con Raeber: lecito pensare che si sia parlato anche di mercato, nel quale torna in auge il nome di Daniele Ragatzu. Ultimamente Zé Maria ha manifestato una certa apertura verso il ritorno dell’ex Cagliari anche perché, se arrivasse in settimana, potrebbe debuttare contro il Latte Dolce, quando mancheranno per squalifica Furtado e De Grazia. E probabilmente anche Gonzalez, che potrebbe essere promosso già nelle prossime ore direttore sportivo.

