Caos all’Iglesias: via Murru 

Iglesias. Terremoto in casa Iglesias. Lunedì notte, al termine di un serrato confronto tra squadra, staff tecnico e dirigenza, si è dimesso l’allenatore Giampaolo Murru malgrado uno strenuo tentativo di trattenerlo da parte del presidente Giorgio Ciccu.

Insieme al mister, a lungo anche giocatore tra i minerari e recentemente artefice del primo storico trionfo della squadra nella Coppa Italia di Eccellenza, va via il vice Maurizio Quaglieri al quale inizialmente era stata proposta la guida tecnica della squadra. A guidare la compagine, oggi impegnata in trasferta nella difficile rimonta contro i romani del Boreale (andata 1-2) nel ritorno del primo turno della fase nazionale della coppa, dovrebbe essere Andrea Cocco, ex attaccante del Monastir e fresco di patentino.

Il condizionale è d’obbligo dato che il presidente, amareggiato, non ha voluto commentare né dare conferme. L’addio di Murru arriva nel corso del suo terzo anno coi rossoblù: una stagione che oltre alla conquista della coppa ha visto i minerari salire anche in testa alla classifica del campionato il 21 dicembre (a pari punti con Ilva e Nuorese) ma che da allora ha registrato solo pareggi e sconfitte, con una sola rete segnata in 7 gare. L’organico corto e i tanti infortuni di questa stagione (nell’andata col Boreale mancava mezza squadra) hanno sicuramente inciso.

«Ho a cuore solo il bene della squadra della mia città e di un gran presidente, perciò ho fatto un passo indietro che spero possa dare una scossa all’ambiente. Vado via da vincente», dice Murru facendo intuire fratture insanabili nello spogliatoio che l’avrebbero spinto alla resa.

