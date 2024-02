Caos al Cup, code e disservizi 

In tantissimi, in fila sin dalle prime ore dell’alba, in attesa dell’apertura al pubblico della “Casa della salute” per poter prenotare visite specialistiche e esami del sangue. Un percorso insostenibile, al quale sono costretti anziani e malati per avere il numero di prenotazione al Cup dove è operativo un unico sportello, tenuto aperto per alcune ore al mattino, da un solo impiegato assunto per 30 ore settimanali tramite agenzia interinale. «E’ disumano trattare le persone in questo modo - dice Mauro Pinna, mentre fa la fila - in pratica per prenotare bisogna venire all’alba e poi si trascorre l’intera mattinata in attesa del proprio turno che sembra non arrivare mai».

La fila

Il numero è distribuito dagli operatori, ma a causa dell’unico impiegato, se non si arriva nella prima ora di apertura, si corre il rischio di restare senza tagliando e quindi senza possibilità prenotare. «Sono numerose le persone che quotidianamente si rivolgono al nostro sportello associativo per segnalare il grosso disagio che sta creando ai cittadini il servizio del Cup - dice Irene Pinna del coordinamento di Cittadinanzattiva - Infatti, l'unico addetto allo sportello al pubblico non può, suo malgrado, accudire con celerità le persone che si rivolgono al servizio. A metà novembre scorso abbiamo avuto un incontro con il direttore sanitario e il direttore generale della Asl durante il quale ci avevano assicurato che al più presto avrebbero implementato il personale addetto al ricevimento del pubblico. A tutt'oggi dobbiamo constatare che la situazione permane nello stesso stato emergenziale che dura ormai da troppo tempo».

Un solo impiegato

Il servizio infatti non solo non è stato potenziato, ma gli impiegati addetti son passati da due a uno. «In una mattinata - dice Giuliana Caredda, un’altra utente - riescono a far fronte mediamente a 20, massimo 25 utenti. Poi dicono che la gente rinuncia a curarsi, lo credo bene, a fronte di un servizio come questo, ci si ammala di più, di sicuro, si perde la pazienza». Al tutto si aggiungono i disagi per chi è rimasto senza medico di famiglia. «È il caos totale - dice Irene Pinna - fila interminabili di chi si rivolge alla guardia medica per le ricette e altrettanto, file interminabili per prenotare esami e visite specialistiche».

