Caos a Dedalo per i nuovi sensi unici 

Nel quartiere Dedalo a Sestu i sensi di marcia in vico I e vico II Bruxelles sono stati modificati da qualche mese, ma c’è ancora chi entra contromano. Nel giorno di Santo Stefano qualcuno ha colpito un segnale stradale, tentando di evitare chi veniva dalla parte opposta. Tra i residenti c’è qualche scontento: «La Polizia Locale studia costantemente le dinamiche del traffico cercando soluzioni per la sicurezza della circolazione, il tempo rivelerà la sostenibilità della soluzione adottata», spiega il vicesindaco e assessore a Viabilità e Traffico, Massimiliano Bullita. «Sarebbe meglio per tutti», aggiunge, «moderare la velocità, considerato il limite di trenta chilometri orari».

In arrivo novità sui parcheggi: «Già aperti quelli in basso, a quelli della parte alta mancano solo i parapetti: una perizia di variante ha ritardato leggermente i lavori». La sindaca Paola Secci: «Nel quartiere Dedalo negli ultimi dieci anni abbiamo fatto diversi lavori, c’è ancora tanto da fare e siamo impegnati a reperire risorse da poter investire».

