Caos a Brescia, si salva il Cosenza 

Brescia. Finisce nel peggiore dei modi la gara di ritorno del playout di Serie B tra Brescia e Cosenza, decisiva per stabilire l’ultima retrocessione. Il gol del pareggio degli ospiti con Meroni arrivato al 95’ dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da Bisoli ha scatenato la rabbia dei tifosi della curva nord che hanno lanciato fumogeni e oggetti vari verso la porta cosentina, oltre a tentare un’invasione di campo, costringendo l’arbitro Massa a interrompere la partita e mandare le squadre negli spogliatoi in attesa di riprendere il match (mancavano pochi secondi al fischio finale). Polizia in campo per respingere i tifosi, nervi tesi tra calciatori, ancora fumogeni verso il settore ospiti anche dall’esterno dello stadio e un’attesa lunga, perché solo alle 22,57 (dopo una sosta di oltre mezz’ora) si è deciso di chiudere l’incontro senza riprendere da dove ci si era fermarti.

L’1-1, dopo il successo dei calabresi all’andata (1-0), condanna le rondinelle del presidente Massimo Cellino, che scendono in Serie C dopo 38 anni, e salva gli ospiti, che alla decisione ufficiale hanno festeggiato in campo. Per il Brescia il più amaro dei finali e probabilmente ci sarà un seguito, perché sulla vicenda ora si attendono le decisioni del giudice sportivo.

