Caos a bordo: disagi e nave in ritardo 

Imbarco normale, poi poliziotti a bordo e dopo tutti già dalla nave per ricontrollare i biglietti. Risultato: partenza in ritardo di quattro ore, a mezzanotte. Non sono mancati i disagi per i circa 400 passeggeri che sabato alle 20 sarebbero dovuti salpare con la Corfù della Grimaldi da Civitavecchia per raggiungere prima Arbatax e poi Cagliari. A causare il ritardo e i problemi sono stati i tifosi del Lecce in trasferta per seguire la loro squadra che ieri ha giocato all’Unipol Domus. Secondo le accuse il gruppo di supporters avrebbe creato problemi di ordine pubblico e sembra che qualcuno non avesse il biglietto. Da qui l’intervento delle forze dell’ordine e le ulteriori verifiche. Con la partenza slittata di quattro ore. «Non è possibile essere in ostaggio di persone che non rispettano le regole e creare così disagi ai passeggeri che hanno biglietto e impegni. A bordo c’erano anche degli anziani e bambini: davvero una situazione assurda», è la protesta di chi si trovava sulla nave, arrivata a Cagliari ieri dopo le 14 anziché alle 11.

Il racconto

Sabato sera al porto di Civitavecchia, sembrava tutto normalissimo. Le operazioni d’imbarco sulla Corfù sono iniziate regolarmente alle 18. «Abbiamo notato subito la presenza di un gruppo di persone vestite di nero», hanno spiegato alcuni passeggeri al loro arrivo ieri al porto di via Roma. «Soltanto dopo ci è stato riferito che si trattava dei tifosi del Lecce in partenza per Cagliari». Niente di strano, almeno fino all’orario della partenza, le 20. «C’è stato un annuncio: la nave sarebbe salpata alle 21,30. Ma non è stato comunicato il motivo». C’è chi è andato in cerca di informazioni. «Abbiamo saputo che i tifosi del Lecce avevano creato diversi problemi all’equipaggio e ad altri passeggeri. Sembra che abbiano anche tentato di entrare nelle cabine». Così la situazione è precipitata ed è stato necessario svolgere dei controlli

Tutti giù

Quattro pattuglie della Polizia hanno raggiunto il porto di Civitavecchia e sono arrivati anche agenti in borghese. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dalla nave per un’operazione che ha portato via parecchio tempo: necessario controllare nuovamente i biglietti e rifare, di fatto, l’imbarco. Il gruppo di tifosi leccesi a questo punto si è sistemato all’ingresso della nave, impedendo qualsiasi accesso di mezzi ma anche l’uscita. Una situazione di grande tensione andata avanti per un bel po’. «Non so cosa sia accaduto dopo», racconta un passeggero. Alla fine tutti nuovamente a bordo e partenza a mezzanotte.

La sosta

La traversata è stata tranquilla e la compagnia, visto i disagi, ha offerto la colazione a tutti. Alle 7 l’arrivo ad Arbatax. I tifosi del Lecce sono scesi con le loro auto per poter arrivare in tempo per la partita in programma alle 12,30. Gli altri hanno proseguito il viaggio. «Ci è stato anche offerto il pranzo. Dunque da parte della compagnia c’è stata la massima collaborazione. Resta incomprensibile come un gruppo di persone possa provocare così tanti disagi e problemi». Alle 14 di ieri, l’arrivo al porto di Cagliari. (m. v.)

