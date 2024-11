Caos 554, semaforo-trappola nel mirino 

Quello di martedì mattina è stato l’ultimo di una lunga serie di incidenti che si verificano sulla statale 554.

Le situazioni di pericolo all’incrocio con via Giulio Cesare e la statale 387, teatro dello scontro che ha causato i soliti disagi al traffico, sono all’ordine del giorno. La presenza del semaforo, infatti, genera lunghe code su ogni versante dell’incrocio. E così la fretta è spesso motivo di manovre azzardate.

Caos quotidiano

Chi proviene da via Giulio Cesare, al semaforo, ha la possibilità di svoltare a sinistra sulla 554 esclusivamente posizionandosi sulla corsia di sinistra, mentre quella a destra è destinata a chi deve proseguire dritto sulla 387. Eppure, la coda che spesso si forma sulla sinistra spinge diversi automobilisti a utilizzare anche la corsia di destra per la svolta, causando il rischio di collisioni.

È quanto segnala, per esempio, Emanuela Valdes. «Purtroppo, episodi del genere capitano tutti i giorni». Ma non è l’unica manovra pericolosa. «Chi viene dalla 387 ha il verde che dura meno rispetto a chi arriva dal senso opposto, ma continuano a passare per diversi secondi anche quando scatta il rosso», aggiunge Daniele Rombi.

La rotatoria

Un semaforo che non piace, e che nei progetti di rifacimento della statale dovrebbe scomparire: al suo posto è prevista la realizzazione di una rotatoria per snellire il traffico. Fu l’attuale consigliere di opposizione Efisio Sanna, nel 2008, a proporlo al professor Mauro Coni, consulente della giunta Soru che definì lo studio per la realizzazione di una nuova 554. «Quel semaforo crea grandissimi problemi in uscita da Monserrato, tutte le mattine si formano code di centinaia di metri in via Giulio Cesare e via San Gottardo», afferma Sanna. «La realizzazione della rotonda aiuterebbe nettamente a sveltire il traffico, ma l’idea dell’Anas di una strada extraurbana principale creerebbe fortissime limitazioni di entrata e uscita dai Comuni». Il progetto è ancora in alto mare anche per l’opposizione dei Comuni attraversati (Monserrato, Quartu, Quartucciu e Selargius) alla trasformazione in strada con limite di 110 chilometri orari, con lunghe corsie di accelerazione e decelerazione e ridotte possibilità di accesso ai centri urbani.

Il sindaco

«Un progetto non calato nell’esigenza di una città come Monserrato. Bisogna riprogettare la nuova 554 in funzione di una trasformazione a strada urbana comunale», chiarisce il sindaco Tomaso Locci. «Le amministrazioni devono essere ascoltate, non è pensabile che un asse così importante venga considerato una superstrada, che spaccherebbe il territorio in due».

Gli fa eco l’assessore comunale ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Non si può considerare ad alta velocità una strada priva di corsie d’emergenza – sono le sue parole -. L’altro giorno è capitato l’incidente e si è faticato a liberare la carreggiata per far passare l’ambulanza, è una strada trappola».

