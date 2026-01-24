Canzone diffamatoria, via agli accertamenti su pc e smartphone 

Chi ha diffuso, tramite le chat social, la pseudo-canzone che altro non era che un volgare attacco subito dal sindaco, da due assessori e da numerosi cittadini di Carbonia nel novembre scorso? Chi ha contribuito a diffondere le infamanti parole messe insieme con il contributo dell’intelligenza artificiale?

La risposta potrebbe arrivare dagli accertamenti tecnici disposti dal pm Andrea Vacca che guida le indagini scattate dopo che gli amministratori comunali e una delle persone diffamate hanno presentato una formale querela per la diffamazione subita. L’avviso degli accertamenti tecnici non ripetibili è arrivato agli avvocati Emilio Mameli, legale scelto da Antonello Costa, che in un’intervista rilasciata all’Unione Sarda, oltre ad ammettere di essere l’autore (pentito) del brano aveva anche affermato di non essere stato lui a diffonderlo, e a Marco Aste che rappresenta il sindaco e un’assessora. Lo stesso avviso è arrivato anche a chi ha presentato querela ma non ha ancora nominato un avvocato di fiducia. Tutti hanno la possibilità di nominare dei consulenti tecnici per partecipare agli accertamenti. Sarà analizzato tutto il materiale sequestrato, ovvero un computer desktop, un pc fisso, uno smartphone, quattro pendrive, due dischi rigidi esterni e due schede Sd. Da subito, anche chi aveva apprezzato il pentimento dell’autore, aveva sottolineato che fatto così gravi non potevano passare inosservati e rimossi come se nulla fosse e la presentazione della querela era finalizzata proprio a dare un segnale a chi ritiene i social campo neutro dove tutto è lecito. Stesso messaggio era indirizzato a chi aveva diffuso, e si parla di migliaia di messaggi, la canzone diffamatoria. (s. p.)

