Canu si dimette da assessore 

Per chi crede nella cabala il 13 non è un numero fortunato. Così ieri, 13 ottobre, nel bel mezzo della discussione interna alla maggioranza, tra i malumori di Sinistra Futura, che difende il suo assessore Domenico Cabula dalla scomunica del consigliere Angelo Coda, e la vicenda della consigliera Irene Melis, uscita dal Pd, approdata al gruppo Misto per difendere Cabula ma finita lei stessa nel mirino dei Dem, nella maggioranza di Emiliano Fenu salta un altro assessore: Marco Canu ha rassegnato le dimissioni. Un addio che, almeno ufficialmente, viene descritto come sereno e consensuale. E a confermarlo sono le reazioni che suscita. Ma se letto e inserito nelle turbolenze politiche di queste settimane complica non poco i tentativi del sindaco di ricompattare il suo Campo largo, e innescare un rimpasto a cascata.

Non a caso, anche l’incontro tra i vertici regionali, provinciali e comunali di Sinistra Futura, atteso per oggi proprio sulla questione Nuoro col braccio di ferro Melis-Pd, è stato rinviato a data da destinarsi.

La motivazione

A spiegare le dimissioni è lo stesso Canu, che parla di «sopravvenute esigenze professionali» e lascia l’incarico «con rammarico», ringraziando Fenu e Uniti per la fiducia ricevuta. Nel suo saluto ripercorre il lavoro svolto nell’ambito delle deleghe all’ambiente, al patrimonio e alla polizia locale, ricordando i progetti avviati e da completare: dal car sharing verso gli aeroporti sardi al primo intervento contro l’ailanto, dal ripristino del sentiero di viale Ciusa al progetto di alberatura urbana “AlberiAmo Nuoro”. Bilancio accompagnato dai ringraziamenti al personale comunale. Parole di apprezzamento arrivano da Piergiuseppe Cattide, capogruppo di Avs in Consiglio e presidente della commissione Ambiente, che ringrazia Canu per un lavoro svolto «con serietà, meticolosità e senso di appartenenza».

Uniti: avanti con i progetti

Uniti, attraverso il coordinamento cittadino con Cristina Carrus e Sara Chisu e il gruppo consiliare con Francesco Guccini e Mario Manca, esprime «rammarico ma anche comprensione» per una scelta legata a un importante incarico professionale. Uniti allarga il discorso alle norme che, per il movimento, «limitano la possibilità di conciliare lavoro e impegno politico». Anche il sindaco Fenu definisce le dimissioni «una scelta personale che rispetta», e ringrazia Canu per la «serietà, la competenza e lo spirito di servizio». Adesso, però, si apre la partita sul successore: che le dimissioni non siano una scelta attesa, lo dimostra l’assenza di un nome già designato. Nello scacchiere tutto si complica, con la prima dei non eletti di Uniti, Eleonora Angheleddu che in questi mesi si sarebbe avvicinata più al Pd: chissà se per lei ci potrebbe essere un ritorno. Alla finestra c’è Francesco Guccini. Nel mentre la maggioranza convoca il Consiglio per domani, e non per venerdì, come annunciato. Un passo indietro, sintomo che non tutto fila liscio in questo Campo largo.

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